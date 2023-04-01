平治EQE SUV　矚目抵港

擁有更短車身，但離地距設定更高、尾箱容量更大，功能性更多的全新EQE SUV日前抵港現身。

EQE SUV雖然採用與EQS及EQE兩款房車相同的EVA2電動車模組化底盤平台構建，但車長(4,863mm)及軸距(3,030mm)分別比EQE房車短83mm和90mm，至於高度（1,685mm)就較EQE房車多出175mm。尾箱標準容量520L，加上後座椅背稍向前傾10度兼可按 40/20/40摺疊，甚至完全放平，彈性提供580L或高達1675L載物空間。廠方還強調尾箱對角裝載長度為882mm，是同級車型最長。

EQE SUV與EQS及EQE兩款房車一樣，均採用多項空氣動力學設計。雖然尾箱較方正而且後懸較短，風阻系數仍低至0.25。當中車身底部眾多的空氣動力學細節，為降低風阻發揮關鍵作用。包括正在申請專利，位於前輪前方、每邊各設有17個稜角，加上小型裙邊和縱向骨線等細節的車底擾流。

動力方面，率先抵港型號為EQE SUV 350 4MATIC，車載前後軸電馬達及89kWh鋰離子電池組，可輸出292hp及765Nm的最大馬力及扭力，0-100km/h加速可6.6秒完成，極速210km/h，續航力達561km（WLTP）。以170kW功率DC直流快速充電，15分鐘便可補回220km續航力。若以11kW（標準）或22kW(可選配）的AC交流電充電，將電池充滿，分別需9.25小時及4.75小時。