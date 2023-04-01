宋宛穎耳水不平衡頭暈　身形浮腫揚言努力Keep Fit

藝人宋宛穎（Sabrina）、王菲及孔德賢齊為慈善出力，今日（1日）現身荃灣街頭參與「仁濟醫院全港賣旗日」活動，身形比早前浮腫的Sabrina，透露近日因耳水不平衡導致經常頭暈，故不得不留家休息，就連日前慧妍雅集大型活動，最後亦因身體不適臨時甩底：「我連裙都借埋，最後原封不動還番，知道當晚有好多前輩在場，同埋好耐冇搞咁大型，去唔到真係好可惜。（休息搞到肥咗？）係有啲腫，依家好番好多，會努力Keep Fit。（財多身子弱？）冇啲咁嘅事。（之前去內地工作搵好多？）唔係，不過第一次試做直播帶貨2小時，佢哋話我表現唔錯，希望之後再有機會做啦！」

忙於主持資訊節目及拍攝劇集《奪命提示》的王菲，表示兩者均挑戰重重：「第一次做主持，講啲年輕人關注嘅資訊，所以都成日上網搵資料，劇就拍咗場捉楊卓娜戲份，因為第一次拍動作戲，所以都Take多咗幾次。」至於孔德賢就忙於拍新劇《NEWS新聞女王》，飾演反派的他與馬國明不乏對手戲，但尚未見到女主角佘詩曼：「知道佢啲戲場好勁，唔使出聲都感受到，但我仲未有機會碰到阿佘。（去探班？）都想去睇吓佢點演戲，順道偷師。」