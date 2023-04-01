蘇韻姿暫別《愛．回家》　「復工」現幸福肥

年初傳因遲到及戲屎被雪，要暫別《愛．回家之開心速遞》的蘇韻姿，今日（1日）現身無綫綜藝節目《不可能任務》拜神儀式，問到是否傳被雪後首個工作？她說：「都唔可以咁講，我都有工作，但今次可以拍新節目好期待。」現場見她發福不少，她笑言這是幸福肥：「因為呢幾個月媽咪由多倫多嚟咗探我，佢有3、4年冇嚟香港，我哋不停食，所以係肥咗，我唔知肥咗幾多，媽咪已經返咗去多倫多，我會努力Keep番身形。」但由於收到通知參與節目到正式拍攝的時間相距甚短，故未能回復之前狀態，她自言向來有做運動習慣加上不畏高，所以有信心完成任務。

問到媽咪看到雪藏報道後，有否跟她說甚麼？她說：「佢知道報道背後有好多唔知道嘅嘢，我都唔會太上心，但最重要係佢信任我，而唔係報道所講嘅嘢。（媽咪好擔心？）冇呢啲報道，佢都擔心我。」至於最近吳偉豪及邱梓謙等相繼因拍新劇而暫別《愛》，問她有否被召「回家」以填補空缺？她坦言：「我都要完成咗《不可能任務》先知道下一個任務。（係咪都想拍劇？）我冇所謂，公司安排嘅我都願意去做，好似今次都係好好嘅學習機會。（訓練你準時啲？）我時間觀念向來OK，會把握每個機會做好自己。」