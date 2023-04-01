本日日本：柯南劇場版主題Cafe　7都市輪流登場

作為日本最受歡迎偵探動漫的《名偵探柯南》，其最新劇場版《名偵探柯南：黑鐵的魚影》將於4月上映，為配合宣傳，由4月6日起陸續於東京、神奈川、愛知、大阪、宮城、札幌、福岡7都市的10個會場有「名偵探柯南Cafe」登場。Cafe以「Hotel Lounge × Luxury」為主題，柯南、毛利蘭、灰原哀、赤井秀一、貝爾摩德、降谷零等主要角色會換上紫羅蘭色與黑色的裝扮，高貴又神秘。菜式同樣以主角們為靈感，設計出款式豐富的下午茶，從輕食、飲品到甜點都有，柯南粉絲必定會瘋狂打卡。當中最值得推薦的是兩層高的「Bell Tree Hotel下午茶套餐」，靈感源自鈴木園子的生活，一層以三文治及蔬菜為主，另一層則是由新鮮水果製作的甜點，模擬園子大小姐的日常。另外還有像首飾盒的「灰原哀的Sweets Lab」甜點拼盤，由於灰原在戲中佔了很重要的位置，因此官方這次特別為她設計了一份甜點，帶實驗室風格，甜點的餐具都是培養皿、試管、燒杯等等，很有心思。另外還有以黑衣組織為主角的「琴酒及伏特加黑咖喱」、「柯南的蝴蝶結變聲器忌廉梳打」等特色飲品。吃完兼打完卡後，還可以購買限定產品，有鎖匙扣、膠紙、抱枕、文具、Tote Bag等，粉絲們必定滿載而歸。「名偵探柯南Cafe」將於4月6日至7月17日在東京新宿的BOX cafe&space新宿Mylord 1號店率先登場。