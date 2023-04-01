舊機新元素　即影即有結集！

雖然手機攝力愈來愈強，但即影即有的獨有魅力依然吸引拍友，而且開發商亦好識做，每有新型號都會加入新花臣，呢期就有以下幾部！

糾正視差

Fujifilm instax mini 12繼承了上代的圓潤身形，設有櫻花粉、丁香紫、天空藍、陶瓷白及全新薄荷綠色，跟即將來到的夏天夾到暈！今代的特寫模式大幅改善，例如上代要「拉出」鏡頭前端才用到特寫模式，今代則改成「轉動」鏡頭環，避免因長期拉出鏡頭而增加損壞機會。另外，以往進入自拍模式時，取景器中的棱鏡會切換，令對焦標記側埋一邊，今代就改善了以上視差問題，特寫或自拍時主體不會偏離，更容易得到置中畫面。最後，針對上代閃光燈過曝問題，今代也加入自動調整閃光燈功能，確保成像不會過亮或過暗，還原應有細節！

文青滿分

雖然Lomo'Instant Automat已面世一段時間，但不時推出特別版本以維持新鮮感。最新合作單位有香港插畫家Vivian Ho，機身融合了Vivian親繪的深水埗街景、奇幻天空及大自然元素，令文青感覺進一步提升！拍攝方面，它懂得自動調整快門、光圈及閃光燈強度，同時備有B快門模式及多重曝光功能。隨附170°魚眼鏡、可近至10至15cm拍攝主體的近攝鏡、視野達90°的廣角鏡及Splitzer照片拍攝分割器，另有遙控鏡頭蓋及顏色濾片提供。

注入潮味

Polaroid SX-70即影即有相機自1972年問世後深受Andy Warhol 、Ansel Adams等藝術家歡迎，歷經50多年更不時有聯乘版推出，繼早年跟Sacai跨界合作後，月前輪到日本神級潮牌NEIGHBORHOOD。新版保留70年代原版折疊風琴設計，輔以銀黑外殼，並以高級鱷魚皮取代原來的棕色皮面，外觀更顯高貴型格。另外，一如原版它內建滾軸，一樣識得「嘔片」，別具玩味。