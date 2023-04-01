陳淑芬唔怕張國榮紀念騷有比較　陳松伶專誠回港演出

今日（4月1日）乃已故巨星張國榮逝世20周年，本港各處均有不同形式紀念活動，當中《張國榮繼續寵愛．二十年．音樂會》今晚假紅館舉行，約下午4時半，負責人陳淑芬（陳太）於紅館門外率領一眾參與歌手，包括鍾鎮濤、陳松伶、鄭欣宜及鍾柔美等進行拜神儀式，祈求晚上演出順利。

陳太受訪時表示整個綵排過程順利，亦不擔心音樂會作全球網上直播時出現網絡大塞車，因事前已進行測試，問到可預計多少人觀看？她說：「真係唔知，做好自己，知道好多人預約，希望愈多人睇愈好。（今年20周年會唔會有壓力？）冇壓力，一心想做好件事，我都冇講過邊個藝人會出現，但啲飛一拎出嚟幾小時賣晒，係歌迷畀我支持，令我可以好專心做好個騷。（今晚都有另一個紀念哥哥嘅騷，擔心唔擔外間做比較？）大家鍾意比較就比較，都係出心。」更指是晚參與音樂會的人均是因為張國榮而來，感謝歌手們百忙抽空，甚至乎犧牲賺錢機會，令其感動非常，說罷即哽咽，還表示：「大家都好愛錫Leslie，個個都返嚟，好似一個家庭大聚會咁。（哥哥摯愛唐鶴會唔會出現？）唔使講，大家到時就知。」

有扮演出的陳松伶，直言為了今次演出特別回來香港約一星期，並指綵排時一聽到張國榮的歌曲已經忍不住喊起來，尤其當《風繼續吹》的前奏響起，更令她難以抑壓內心的傷感：「佢喺我心目中係一個藝術家，留畀我哋永遠開心嘅笑容。」陳松伶於音樂會上會獻唱哥哥的《今生今世》以及《深情相擁》，她指獻唱時一定要抑壓自己的情緒，希望讓大家以開心、笑容來懷念張國榮。松松指今次為音樂會演出，每位嘉賓都會獲大會送贈一隻金屬製紙鶴，以及用張國榮側面打造的金幣，金幣上還印有嘉賓的生日日期，十分有意思。