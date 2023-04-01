黃淑儀音樂劇好評如潮再加演　親友來港捧場

黃淑儀與焦媛合演音樂劇《伴我同行》，昨日（31日）於香港演藝學院載譽重演，林以諾牧師等人於觀劇後親自到後台恭喜黃淑儀與焦媛，並稱讚她倆在舞台上表現出神級演技。高志森對於《伴我同行》首場成績非常滿意：「我給團隊一百分！」。

黃淑儀為了演出《伴我同行》，特地由加拿大回港居住，她已在香港逗留了八個月，但因為喜歡這場戲，她決定不再兩邊飛，專心留港排練。芝芝姐表示，《伴》劇首演時，她並沒有通知友好捧場，台下沒有太多「自己人」，她的心理很輕鬆，估不到首演後好評如潮，今次重演，住在美加、北京的親朋好友都有來捧場，令她壓力頓增，猶幸有「唔可以衰！」的想法支持，令壓力變為動力，她對自己首場重演也給予八十分。

焦媛覺得今次重演有雙重意義，能回母校演藝學院演出，令她感到很興奮；另外，這場戲是她其中一個極喜歡的作品，和前輩黃淑儀合作，她覺得芝芝姐演劇中和姐角色，簡直「入型入格」，所以，芝芝姐為不能「衰給朋友看！」努力，她也為不能「衰在芝芝姐面前！」而不斷鞭策自己，雖然只演了第一場，焦媛非常珍惜與芝芝姐合作的機會：「我已經有點唔捨得了。」