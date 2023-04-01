劉穎鏇劉佩玥惡鬥男友視角　林子善喊功享負盛名

藝人林子善於TVB劇《隱形戰隊》有多場甚具發揮性的戲份，亦可說是子善「喊功」的考牌作，難怪子善受訪時笑言該劇是從演多年「最吃力」之作，並透露「情緒過山車」在拍攝現場亦經常出現：「有時一返到公司就要喊，但第二場要笑，第三場普通情緒，第四場又喊過。所以嗰段時間情緒上好辛苦，加上好多對白都係分析性，所以係咁多年最吃力嘅一套劇。一個禮拜總有四、五場喊戲，然後好多資訊要講要記，好在唔使打埋咋。」

問到為何喊得如此有「穿透力」，子善笑言全靠監製Jazz的貼心安排及幫助：「有時啲位（情緒）爭少少，監製會叫我培養吓情緒先，因為喊戲好多時要喊成個鐘或者9個字，因為唔係一次過拍晒，有時要分機位拍。Jazz好好嘅，佢會拍晒我啲喊戲先，Ｗide Shot之後先補番，佢真係好錫演員。同佢拍動作戲同埋悲情戲好放心，只要你做足功課有聽書，同佢拍戲會有所提升，所以TVB好多演員都好想拍佢啲嘢，因為有得著。」子善喊功在劇組也是享負盛名，劉佩玥之前接受《東張西望》訪問時便曾踢爆子善有幾喊得：「我哋圍埋一齊睇第一集時，子善見到自己醫院嗰幕戲，竟然喊到要走出去平復情緒，佢真係好可愛。」

近期之集數，輕鬆位落在劉穎鏇（Tiffany）、劉佩玥（Moon）身上，被譽為新一代性感打女的二人，昨晚（31日）一集，惡鬥「男友視角」，Moon向子善大玩「溫柔按摩」，繼續背心Look上陣的Tiffany則轉着短裙大玩「Pretty Woman」，令網民睇到心心眼兼留言直指「鏇鏇可以升呢做仙氣女神」。