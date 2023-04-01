那英張信哲出道35年　各自帶隊對戰

去年年中無綫電視獲芒果TV邀請協製《聲生不息》，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演繹港樂經典並予以推廣，節目播出後叫好叫座。今年芒果TV推出《聲生不息 寶島季》，歌手內容同樣鼎盛，除了有同樣出道35年的那英及張信哲擔任兩隊隊長外，兩隊隊員陣容分別有出道19年的張杰、10年的華晨宇、3年的馬嘉祺，及出道22年的張韻涵、20年的魏如萱、16年的楊宗緯，節目主持則由首季主持何炅冧莊。

《聲生不息 寶島季》的香港版將於今晚（1日）播映，第一集歌單有動力火車《娜魯灣情歌》、胡德夫、那英隔空合唱《橄欖樹》、馬嘉祺《你的樣子》、楊宗緯《鹿港小鎮》、那英《白天不懂夜的黑》、張信哲《我是真的愛你》、華晨宇《一定要幸福》、張韶涵《遺失的美好》、魏如萱《你啊你啊》、張杰《想見你想見你想見你》以及大合唱環節《我的未來不是夢》。首集亮點絕對是無綫總經理曾志偉驚喜現身錄影現場，當主持何炅向現場觀眾介紹志偉時，志偉不但搞笑地向鏡頭直豎拇指，更向現場觀眾大派飛吻，場面熱鬧。

為加強兩地交流，每集除了會定期在內地進行大型舞台錄影外，還設有分站直播，讓兩地歌手可透過大屏幕進行即時互動，首集分站設在台中著名景點—日月潭。首集固定舞台設計特別，為了配合演唱會模式，大會設計了一個360度遭現場觀眾包圍的舞台，讓演唱歌手與聽眾有更全面及近距離互動。那英演唱《白天不懂夜的黑》時，便笑言透露恍如在舉行演唱會一樣，出名感性的那英，更哽咽談及當年灌錄《白天》時的點滴：「好像演唱會喲，我覺得我的演唱會也不過如此，我唱那首歌的時候才20幾歲，很感人…」之後強忍淚水的那英著全場觀眾大合唱，場面浪漫又感人。

本集除了殿堂級的那英及張信哲唱功一流，另外兩位表現亮眼的歌手分別是魏如萱及張杰。有「金曲歌后」之稱的魏如萱，以天籟之音獻唱《你啊你啊》，不但高音紮實雄厚，且在音域轉換方面亦揮灑自如，加上演唱表情豐富投入，令那英聽着也忍不住展現「毛管戙」狀態，足見其聲音穿透力。至於張杰亦來頭不少，作為首位登上美國洛杉磯Dolby Theatre（杜比劇院）舉行個人演唱會的內地藝人，張杰唱起《想見你想見你想見你》時別具壓台感，配以其身後屏幕不斷播放劇集《想見你》的精彩畫面予以配合，成功掀動全場氣氛。