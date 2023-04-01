阿Mo用逾1小時剪陸軍裝　用電腦分析控制機械手指

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（1日）他發出第36封代禱信。

Mo父感謝阿Mo兩位摯友在這兩星期補位照顧，並聆聽他分享在過去35周內的信仰心路歷程。並透露了阿Mo在梳洗衛生戶面遇到的難度，指他​​每星期沖涼一次，剃鬚一次，3-4星期剪髮一次，每次都需要花上不少時間。剪頭髮方面，需要一面剪一面用小型吸塵機同步吸髮，要三個人用超過一小時多在輪椅中有限的角度才能剪一個「陸軍裝」。

至於康復進度，指那些腦電波卻能藉着BCI系統經過電腦的分析，直接以機械手來控制手指開合活動，而醫護們都盡量將每一寸的肌肉、筋骨關節都預備好到最正常的狀態，只等脊椎神經的指揮時間來到，將其接駁連繫，身體的肌肉筋骨運作就可以隨時啟動。

代禱信內容如下：

（一）阿Mo爸感恩

​​1. 「海內外回應」：

感謝海內外對阿Mo 的關懷和代禱的回應信息，使我常想起神在天上垂聽眾人齊心的禱告。

​​2. 「兩位摯友」：

感謝阿Mo 兩位摯友在這兩星期補位照顧，並聆聽他分享在過去35週內的信仰心路歷程。

​​

*​​（二）代禱 *

​​「鼎為煉銀，爐為煉金；惟有耶和華熬煉人心。」(聖經．和合本, 箴言 17:3)

​​

​​1. 啟言（MO)

​​a) 「梳洗衛生的難度」：

​​每星期沖涼一次，剃鬚一次，3-4星期剪髮一次，每次都需要花上不少時間。例如剪頭髮，一面剪一面用小型吸塵機同步吸髮，要三個人用超過一小時多在輪椅中有限的角度才能剪一個「陸軍裝」。請為阿MO及協助者在梳洗衛生有能耐禱告。

​​

​​ b) 「奇妙的腦電波」：

​​ 那些看不到的腦電波，卻能藉著BCI 系統經過電腦的分析，直接以機械手來控制手指開合活動，祈盼進一步肘部也可以這樣。從另一角度，祈盼大腦的神經能夠接收並解讀這些動作禱告。

​​

​​ c) 「只欠東風」：

​​ 醫護們都盡量將每一吋的肌肉、筋骨關節都預備好到最正常的狀態，只等脊椎神經的指揮時間來到，將其接駁連繫，身體的肌肉筋骨運作就可以隨時啟動。請繼續為醫護的盡心準備禱告，並求神使神經上傳下達的時間到來。

​​

​​ d) 「頸椎神經活動」

​​祈願神繼續醫治C4對下所有神經反應，與醫護們的盡力治療配合禱告。

​​

2. ​​MO 爸媽

​​a) 「預備每周代禱信」：請繼續為我們每週留意阿Mo的治療反應，並準備代禱信的心力祈禱，盼能將他在治療上的需要讓大家知道，為他到點禱告。

​​

​​b) 「盼有堅強膽壯」：

盼我們學習面對復康的進度能繼續忍耐等候，不至喪膽，卻是堅強膽壯，心被堅固過來。