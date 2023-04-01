大久保櫻子　清甜大肉球

大久保櫻子氣質清純，笑起上嚟好可愛。（互聯網）

有調查話香港學生嘅英語水平日漸下降，所以要好好學習呢種國際語言啦！咁點樣學習好呢？不二法門就梗係多聽、多講、多寫啦！不過家陣幾廿歲人提唔起勁去學英文喎，又可以點先？一於搵大久保櫻子呢位巨乳女優幫手啦！

清甜大肉球

日本寫真界有唔少擁有童顏巨乳嘅女優，不過童顏亦有分美同醜，好似天木純呢位人氣巨乳妹咁，個樣係就係幾可愛，但唔算十分靚，笑起上嚟有時仲會變到醜樣咗添，所以大家嘅注意力都係集中喺佢心口度！

而今日同大家見面嘅大久保櫻子就完全唔同喇，因為佢人如其名，好似個名櫻子咁，為大家帶來春天生氣勃勃嘅感覺，而且氣質清新又清純，笑起上嚟仲令人如沐春風咁精神爽利。仲有阿妹皮白肉嫩，肌膚白淨到喺太陽底下反晒光，心口有一對G Cup大肉球，實在係體態撩人！近期櫻子更為收身而積極做運動，睇落比以前更弗更有曲線美添！

激情演出

櫻子曾經以兒童演員身份演出過電視劇，2017年重新踏足藝能界，主要工作就係拍劇，而佢都算幾幸運，能夠喺特攝劇集《宇宙戰隊九連者》扮演其中一位重要角色，就係女戰士蝘蜓綠，而櫻子亦憑住呢個角色而人氣急升，令佢獲得更多拍劇同拍電影嘅演出，作品包括《刑事7人》、《科搜研之女》等，最近更加喺《禁果》一片中突破玉女形象作激情床上演出添！

近年櫻子亦做埋網紅，開設自己嘅視頻頻道，拍攝各種飲飲食食、試玩玩具、健身、美容等片段娛樂大家，最吸睛係仲會將水着寫真時嘅花絮分享畀大家睇，認真大飽眼福呀！片段中仲有特別環節，就係由讀過國際學校嘅櫻子教大家英文，如果想學習簡單英文，不妨跟阿妹學吓嘢喇！

雖然大久保櫻子工作忙碌，又拍劇又拍寫真，但係佢亦好勤力出Po，除咗可以睇到好多佢嘅拍劇花絮照片，亦可以欣賞部分寫真照，快啲Click入去睇吓喇！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎

三圍：35G-24-33