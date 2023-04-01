五月天高雄開騷　告五人做嘉賓成就解鎖

台灣天團五月天昨晚（31日）繼續在台灣高雄世運主場館，舉行《諾亞方舟10周年進化無限放大版演唱會》，有消息指當晚11時許一名吳姓女歌迷在完騷後，於捷運站準備買票時，突然暈倒，失去意識，後來更沒有呼吸及心跳，現場有休班醫護人員幫手急救，該女歌迷隨後被送院救治。高雄市衞生局表示，指該吳性女子本身有先天性心臟病，經搶救後現時在深切治療部觀察中。至於五月天所屬的相信音樂表示：「昨透過市政府關心該歌迷身體狀況，所幸已恢復心跳，希望她早日康復。」

另外，斥資千萬台幣打造、獨一無二的明日航艦舞台昨晚繼續出動，五月天乘著明日航艦獻唱《你的神曲》、《夜訪吸血鬼》、《最重要的小事》等歌曲，超近距離與歌迷接觸。五月天更邀請告五人擔任嘉賓，合唱《知足》和《唯一》。

告五人表示擔任嘉賓深感榮幸：「心情很激動，當了五月天演唱會嘉賓，五月天又唱了告五人的歌，這是告五人的兩個里程碑。」阿信即秒回：「你們怎麼擅自決定在這邊放這麼多里程碑，不怕我們踢到嗎？」至於開場嘉賓則由歌手HUSH擔任，他問台下歌迷之前有否看過他擔任開場嘉賓的場次，不少歌迷舉手，他笑說：「原來你們是老客戶，我原本想說要穿跟某一場一樣，但還好沒穿。」