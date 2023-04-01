張國榮音樂會︱鄭欣宜露膊裝打頭陣：感覺同佢肩並肩

《張國榮繼續寵愛．二十年．音樂會》今晚（4月1日）於紅館舉行，鄭欣宜、張衞健、周慧敏等歌手獻唱，大會先播出張國榮多段演唱片段來掀起音樂會的序幕，之後再播出哥哥生前好友梁朝偉預先錄下的片段，把對哥哥的思念徐徐道來：「90年春，你同我第一次合作，你榮登影帝；94年秋，你教我將西瓜埋喺沙漠入面，你總係有無限嘅鬼主意；96年冬，你同我約定去Iguazu，最後只有一人赴約；01年夏，你親手頒獎畀我，我亦都有遵守我同你之間喺台上嘅約定。昔日嘅春夏秋冬、高低起跌都有你在場，今日讓我哋一同重新經歷你嘅春夏秋冬。跟哥哥有很多美好的回憶。」

之後，音樂會正式開始，先由穿上黑色羽毛晚裝的鄭欣宜打頭陣，並獻唱《當年情》，更一度眼濕濕，她指特別為這個音樂會挑選這首歌：「希望透過Leslie哥哥的音樂和影片，可以感覺同佢肩並肩。」之後到張衞健獻唱多首金曲，當唱到最後一首時他含淚仰望一番，相當感觸！鍾柔美、詹天文與譚耀文一起獻唱，但不少觀看直播的網民指鍾柔美等表現有點失準，而眾人唱畢歌曲後，譚耀文在台上懷念哥哥，並謂：「我如果唔係細個嘅時候超級崇拜哥哥，自己唔會有膽參加新秀，同埋入咗呢行，所以「偶像唔使多，最緊要哥哥」。

之後到哥哥生前十分疼錫的周慧敏獻唱，由張國榮作曲的《如果你知我苦衷》，之後亦感言：「當年我25歲，張國榮36歲，佢為我寫咗呢隻歌，冇諗過10年後，佢46歲會突然離開我哋，20年嘞，我都大個咗好多，我都應該係『姐姐』啦，所以今晚「姐姐」送呢呢隻歌俾46歲嘅哥哥。」之後再唱《痴心的我》。

演唱會中段播出古天樂悼念哥哥的錄音，他謂：「秋風帶走最好嘅一片葉，但留下我對你嘅思念。喺94年一個電台訪問，你我素未謀面，但你令全香港都知道我嘅名字，一句提攜，在我意義非凡。我知道你心中尚有未完嘅導演夢，但我想講，我人生嘅劇本因你一句說話從此改寫。多謝你，哥哥。多謝你，張導演。」