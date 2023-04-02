【是日通勝】

農曆閏二月十二

癸卯年 乙卯月 庚寅日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午7時至9時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：交易、訂婚、安床

忌：祭祀、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：11、20、38

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：愛是要說出口的！不要再把情話藏在心裏。

金牛座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

雙子座：安守本分，勿多管閒事，保持低調免惹禍。

巨蟹座：助人為快樂之本，你的善心會有人識欣賞！

獅子座：運勢奇佳，生活稱心如意，但理財要謹慎。

處女座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

天秤座：保持樂觀易獲幸運之神眷顧，對事業有利。

天蠍座：與其抱怨別人不給力，倒不如先做好本分。

人馬座：運勢大致平穩，但財運稍遜，易因小失大。

山羊座：公事上要跟難纏的人周旋，不容半點鬆懈。

水瓶座：上位要靠真本事，打馬屁是無法贏得尊重。

雙魚座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 財運旺

（跌）猴 易破財

鼠：久坐易令身體痠痛，趁周日去做健身吧！

牛：變化多端，許多事難掌握，出錯機會大。

虎：人緣不錯，易與同事朋友建立良好默契。

兔：就算再忙也不要忽略家人，親情太重要！

龍：上午狀態比較好，重要事宜盡早處理。

蛇：說話要經大腦，以免戳到別人的痛處。

馬：財運旺，對生意人有利，開單冇難度。

羊：運勢下滑，思緒混亂，做事錯漏百出。

猴：是日沖煞，易因判斷失誤造成財物損失。

雞：物質欲望強烈，易在花錢上失去分寸。

狗：貴人助力強，即使遇上困難也應付自如。

豬：神采飛揚，人緣不錯，謀事易贏得掌聲。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

桃花暢旺的面相特徵

現代人多以桃花運來描述姻緣，而人人都希望自己感情美滿、桃花暢旺，以下一起看看桃花暢旺的面相特徵吧！

1.眼睛大且圓

眼睛是面相中的重要部位，相書中被稱為「監察官」，代表人的意志力，反映內心的心性。如果一個人的眼睛大而圓，性格多開朗，待人熱情，善於交際，很懂得處理各種人際關係，這樣的人無形中能夠吸引不同的異性喜愛，走到哪裏都不缺異性的青睞。

2.嘴唇飽滿

嘴巴被稱為「出納宮」，代表一個人的食祿能力和為人處事的態度。嘴唇飽滿的人，不僅外表盡顯年輕相，而且善於交際，無論跟誰在一起都能夠快速打開話題，身邊從來不會缺少異性，桃花運暢旺。

3.有美人尖

相書認為面相中有美人尖特徵者，必定才貌相全，個人魅力強大，氣質也不錯，人際方面多遇良人，婚姻亦幸福美滿。

4.印堂過寬

所謂命宮就是印堂，顧名思義就如生命之宮。一般印堂過寬的人，性格開朗，善良敦厚，沒有心機，與人相處的時候不會斤斤計較，他們大多深受異性喜歡，有着很好的桃花運。