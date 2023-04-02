唐唐驚喜獻聲寵愛張國榮　梁朝偉讀白送思念

紀念巨星張國榮（哥哥）的《繼續寵愛·二十年·音樂會》昨晚（1日）圓滿落幕，郭富城、張智霖、袁詠儀、古巨基、鍾鎮濤及Gin I Lee等先後登場獻唱。由於嘉賓眾多，演唱會接近凌晨12時才結束，尾聲時哥哥生前摯愛唐鶴德突然「驚喜現身」，聲音導航謂：「古人有一句說話『死而不亡者壽』，死亡並唔係一個終結，被遺忘嘅，先至係。好幸運，哥哥喺佢呢20幾年嘅演藝生涯裏面，佢演過好多令人印象深刻嘅角色、唱過好多動人心弦嘅歌曲，亦都留底咗好多姣、靚、型、串嘅舞台表演，呢啲都成為咗我哋嘅集體回憶。更幸運嘅係，哥哥有一班一直以嚟都咁愛佢、咁錫佢、咁掛住佢嘅好朋友、哥迷同影迷。我喺呢度代表哥哥衷心咁多謝大家。今日係一個特別嘅日子。我哋就襯住今晚呢個機會，一齊回憶哥哥嘅過去、回憶佢嘅真、善、美，延續對哥哥嘅愛同思念。繼續寵愛，張國榮。」

哥哥好友包括梁朝偉及許冠傑等，以「春夏秋冬」為題讀白，表示對哥哥的思念。代表「冬」的許冠傑表示：「以前你總係好雀躍喺我耳邊隨口哼歌，你隨口哼，我隨心寫，譜出一首經典《沉默是金》。好多人覺得只剩低我一人獨唱，分外冰冷，儼如寒冬，但對我嚟講，每次唱呢首歌係過冬，係我同你團聚。Leslie ，呢個冬天，你過得好嗎？」最後梁朝偉總結道：「多謝你，陪伴我哋無數個春夏秋冬。因為你，四季變得彌足珍貴。往後嘅春夏秋冬，由我，由我哋，掛住你，繼續寵愛你！」

鍾鎮濤登場時，當眾自爆當年受哥哥的幫助：「同佢合作過幾部電影，包括《九星報喜》，當時係我最低潮嘅時候，但拍得好開心。幾年前同製片人黃百鳴傾偈，講開原來當年係哥哥推薦我演出嘅，所以先由《八星抱喜》變《九星報喜》，好感激有啲位咁好嘅朋友。」哥哥昔日的內地電影拍檔梅婷及黃磊專程來港捧場，周迅則「隔空」表示：「第一眼見他穿了一身白色，在電影《風月》裏的一個馬車鏡頭，我遠遠的看見他。因為我本身非常喜歡張國榮先生，也看過很多他的電影，所以有種美夢成真的感覺，然後和哥哥一塊兒拍戲，就非常激動和開心，想起一句歌詞：『過去多少快樂記憶，何況與你一起去追！』想念你，哥哥。」

至於Gin Lee（李幸倪）負責獻唱哥哥名曲《追》及《路過蜻蜓》。事後她受訪表示：「聽過好多哥哥嘅歌、同埋睇過佢好多電影，可惜未見過真人同睇佢live騷。《追》和《路過蜻蜓》喺我心目中係神曲，每次唱哥哥嘅歌都好大壓力，尤其今晚皮膚發紅。綵排時我唱咗起碼超過100次，希望唱到另一番風味。」談到其新曲《Dum Dum》中的一句「肯定就是你」，被網民指洗腦，她打趣：「久不久洗腦都係好事，代表傳唱度高，多謝歌迷支持和包容，嚟緊4月又有新歌出嘞。」