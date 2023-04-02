左手拖張國榮右手拖Chilam　袁詠儀自認世上最幸福

男神張智霖（Chilam）與太太袁詠儀（靚靚），昨晚（1日）傾力參演張國榮（哥哥）的《繼續寵愛·二十年·音樂會》。靚靚先登場：「1986年我第一次去睇哥哥演唱會，當時只有15歲嘅我見到哥哥出場時嘅巨星風範搞到胃抽筋，結果睇咗半場就去咗醫院，冇諗過咁樣開始咗我同哥哥嘅緣分。」

Chilam緊接現身唱《緣分》，靚靚再提到：「1994年我同哥哥首次合作，拍攝電影《金枝玉葉》。我哋先後合作過5次，5次都係演情侶，搞到有人（Chilam）呷醋！好記得當時我哋3個人食飯之後，再到戲院睇《金》片，想知道觀眾嘅反應。嗰時我覺得自己是係全世界最幸福嘅女人，因為左手拖住張先生，右手都係拖住張先生。」搞到Chilam唱《左右手》也禁不住要忍笑。靚靚隨後憶述：「2003年4月1日我收工揸車返屋企，聽到收音機⋯自己喺車上坐咗好耐，當晚沿路行返屋企條斜路，行極都行唔完，眼前變得黑暗。返到屋企坐喺梳化，前塵往事歷歷在目。」接著Chilam唱出《你在何地》。靚靚又指20年後的今天，世界變了很多，唯一不變的是有心人仍然寵愛哥哥：「青山依舊在，幾度夕陽紅。」之後Chilam再《紅》。

Chilam事後受訪，直言難忘與哥哥「麻雀台上的回憶」：「佢牌品好，有時仲會一齊喺屋企食飯，佢嘅工人姐姐就算做錯事，佢都係笑笑口糾正對方。佢話唔使鬧死人，冧死人都可以，令我好大得著！」談到3人入戲院看《金》片，Chilam笑言這個畫面很有趣。問到他可曾「真吃醋」，他想了想才答：「我諗有嘅，依家諗番起都覺得好sweet，唔係男女之情，而係好好朋友嘅感覺。」

另外，問到他已休息多時，何時才正式「復工」，Chilam笑說：「之前辛苦完一輪，仲想放吓假先，最快都6月先開工拍嘢。（《家族榮耀》監製梁家樹再開家族劇，搵咗林峯同胡杏兒做男女主角，你會唔會客串？）呢套佢冇搵我，不過我哋傾緊另外一個劇本，都好好，所以我好期待。」