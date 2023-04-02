郭富城Rock爆跳唱《Monica》　大讚張國榮先係舞台王者

天王郭富城昨晚（1日）以壓軸嘉賓身份現身，參演張國榮（哥哥）的《繼續寵愛·二十年·音樂會》，甫出場即Rock爆唱出《Monica》，成功炒熱全場氣氛。他又指向天及送上飛吻，城城指這是很特別日子，20年來哥哥一直在心內中，且坦言：「1986年我入行做第一個騷，係《星光熠熠耀保良》，有幸同哥哥同台表演，我當時做緊dancer，但覺得好慶幸同開心，因為曾經為哥哥伴舞。」

城城又爆哥哥對舞蹈藝員照顧有加：「會請我哋食飯，喺我心目中，佢先係真正嘅舞台王者，冇人能夠取替！記得佢成日笑住同我哋講要畀心機，我真係有畀心機㗎。」此時城城再唱出哥哥經典歌曲《沉默是金》，台上升起了一隻紅色巨紙鶴，城城再感性表示：「呢首歌係哥哥第一次攞金曲金獎，佢話成日唱到眼濕濕，所以承諾大家以後再唱呢首歌，一定要開開心心咁唱。」城城即叫全場觀眾一起拍掌及大合唱，場面溫馨。

事後城城受訪，直言與哥哥有太多難忘回憶：「我出道嘅時候，佢已經係天王巨星，但對人完全冇架子，好錫啲Dancers，所以我依家都係咁，覺得係一種傳承精神。」他又言《Monica》和《有誰共鳴》是自己精心挑選來唱，覺得這兩首歌別具意義。城城又指日前到美加巡唱，亦有抽時間順道宣傳電影《斷網》，以及出席了當地一個頒獎禮：「所以都擔心行程，趕唔切返嚟今晚（昨晚）演出，好彩都一切順利。其實我覺得最難解決係時差問題，依家我每朝8、9點先瞓到，我諗需要一、兩個星期先調節番好。（喺當地電影頒獎禮攞完獎，諗住點慶祝？）已經放低咗，繼續做要做嘅工作，今年會主力演唱會及音樂事業，拍戲就隨緣啦。」