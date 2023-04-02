【心理測驗】打通愛情路　一眼透示內在缺點

都說人無完人，人生在世做自己固然重要，但如若可以改掉一些性格上的缺點，令自己的愛情路更順利亦未嘗不可。不過「當局者迷」，就算有心要改，都要先找出問題所在。來自日網美人百花的相關心理測驗近日在網上流傳，想踏出第一步，不妨由這裏開始。

【問題】

憑直覺，你認為圖中的圖案像甚麼？

A.實驗瓶

B.香水瓶

C.白酒瓶

D.未充氣的氣球

【結果分析】

A.有些負面

看到燒瓶的你可能擁有不錯的容貌與外觀，但個性上似乎有些陰沉，不愛說話，且想法較為消極，令你的魅力大打折扣。如果想變得更開朗，不妨令自己擁有更積極的心態，即使依舊不說話，從真心的笑容開始令你變得更加閃亮。

B.過於霸道

香水能在隱約中強調自己的個性，選擇它的你或是一個戀愛經驗豐富的人，且對選擇異性有自己獨到的眼光，亦正因如此令你在一段關係之中較為霸道，令人有壓迫感。同時你只與你關心的人溝通，對其他人很冷淡，抹殺了自己很多的可能性。

C.失去期盼

或許曾在愛情之中受過傷害的你，在心中某個地方失去了要擁有愛人的想法，內心對愛情的否定令你不容易找到一份良緣。如果你有意改變現狀，可以在調整自己心態的同時，向感興趣的異性發出有好感的信號。

D.工作為先

你或許是典型的工作狂，勤奮且聰明，能幹的你在職場上備受歡迎。但反觀在情場上則給人不夠愛的感覺，缺少戀愛的能力。不過這也可以是優勢，因為你還有無限的可能，盡量去表現你自己，相信你亦有足夠的條件去享受愛情。