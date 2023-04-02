成奎安弟弟遺孀指丈夫墳墓被毀　骸骨不翼而飛

已故藝人成奎安弟弟成福安（King）之遺孀黃小姐，今（1日）接受《東張西望》訪問，指在祭祖時發現已故丈夫位於西貢竹角的墳墓被毀，骸骨不翼而飛，令她極之震驚！King生前亦是演員，拍過近40部電影及曾任製作道具的工作，演出作品包括電影《人海孤鴻》、《殺手蝴蝶夢》等。

成奎安於2009年因鼻咽癌離世，弟弟成福安亦於同年病逝。遺孀黃小姐指自己於1992年認識成福安，二人在1994年同居，直至早年成父去世，成福安覺得要給黃小姐一份保障，故二人在2006年註冊結婚，黃小姐還指成福安爸爸生前有給他們兩層村屋，一層是給他們住，另一層則收租；2009年成福安離世，黃小姐一手包辦丈夫的身後事兼殮葬費。黃小姐還指成福安的遺願便是她過得好：「佢嘅心願想我好好地過日子，同埋想葬喺竹角，佢亦都提過我，等佢過身要長眠喺嗰度。」為此黃小姐將丈夫安葬後，並把墳墓用混凝土封起。

成福安過身後，黃小姐一直都有與夫家家人聯絡，她指其二伯亦不時問她借錢，她亦有借出一千、幾百元，直到有一次對方突要求黃小姐繳付租金，期間更曾想動粗，黃小姐指當時成奎安的太太就建議息事寧人，着她每月給予二伯數千元，但遭黃小姐拒絕。之後黃小姐與先夫家人交惡，到2007年就收到二伯發出的律師信，要求她交出兩層樓，並要她交出由成父離世後住在村屋的租金約100萬元。黃小姐稱村屋是老爺生前給予其夫及她居住，下層的單位則用來放租，但黃小姐在丈夫死後改嫁，疑有人不想將業權落在他人之手，故引起今次糾紛。

成奎安的兒子成旭文亦有接受《東張西望》電話訪問，談到成福安墳墓被毀，他表示圍村人會在仙人離世八至十年起骨，再放到風水位安葬：「冇通知佢（黃小姐），人哋拜山見到King哥個墳頭點解冇人拜嘅，King哥兩個哥哥都葬喺側邊，起骨順手一次過起埋。」黃小姐否認沒有拜山，更指對方曾說找不到她，故通知不到她，她則奇怪大家住在同一條村，連律師信都收到，怎會沒有人通知起骨。成奎安的兒子續指沒有聽說過成福安的遺願，而圍村亦有自己村的規矩，不用向有關政府部門申請。

不過，大律師陸偉雄指事件已涉刑事，打爛墳墓屬刑事毀壞，如果只挖開土壤取走骸骨，則歸到食環署監管，根據《公眾衛生及市政條例》第118條，任何人士如未經食環署署長書面批准，不可非法掘墳，鄉例及習俗都不能夠取締法律。至於樓契上沒有註明黃小姐及先夫的名字，但由於她已居住多年，故可考慮向法庭申請逆權侵佔。