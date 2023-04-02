【睇到心心眼】BTS兩大男神　穿搭魅力沒法擋！

最近韓國天團防彈少年團（BTS）的兩位成員柾國（Jungkook）與金泰亨（V）頻密出現在大家面前，讓各位粉絲十分開心，事關他們最近的綜藝節目與代言接不停手。他們的時尚資源亦是好到爆炸，各品牌不斷釋出各種性感型格的硬照，大派粉絲福利！而且他們私下的穿搭亦各具個人獨特風格，各位女「ARMY」欣賞偶像靚仔樣之餘，不妨也參考吓他們的時尚男神穿搭！

適度寬鬆美式風格

最近Jungkook在一輯品牌代言照片中，以一件開胸牛仔外套大騷腹肌，令粉絲睇到狂噴鼻血。不過身材沒有這麼好的男士也不用擔心，大家只要在外套下穿上打底T恤，就能避免視線集中在腹部，同時又能展現青春活力。有細心留意的都不難發現，Jungkook的穿衣風格偏向美式，這可能與他曾在美國練舞的經歷有關，因此其身上服飾的剪裁總是合身得來帶寬鬆，卻又不會過分大件。這種風格適合大部分人士，無論大家有沒有Jungkook的同款身材，穿上後都不會出錯。在他的私人穿搭中，有不少都是深色配搭，或是直接一件純色長袖衫，下身襯牛仔褲或運動褲，就像是青春洋溢的大學生穿搭。

時尚慵懶系穿搭

型男各有各的美態！相比起Jungkook的美式街頭風格，金泰亨（V）的風格更近似一位優雅慵懶的小王子。其實V對於個人穿搭一向自己的想法，私下穿搭總是率性中帶點摩登風格，而且不是所有人都能駕馭得了。就如豹紋大衣、超級寬鬆的狗狗印花針織開胸衫、紅白條紋襯衫等，搭配一頭有一些長度的羊毛捲髮型，時尚度直接爆錶，沒有一點Fashion Sense的人是穿不出感覺的。不果若大家有自信Carry到V的同款風格，也不妨試試挑戰！