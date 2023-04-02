「造星遺珠」 羅啟聰率領一班造星後代搞Show

藝人羅啟聰自2018年參加ViuTV 選秀節目《Good Night Show 全民造星》，以花名「狗毛」參加比賽，在比賽中自彈自唱，獲得側田及Eric Kowk讚賞，被封為「音樂才子」，成為大熱人物之一。後來他又得到內地節目邀請參加《下一站傳奇》，擔任節目評審的歌手鄧紫棋大讚他表演結他彈得十分出色。

今次羅啟聰與一眾造星等人受到中環藝穗會的活動GrandOpening 邀請，在復活節前夕和文化藝術展合作舉辦了《The Stars Relight》音樂會。現階段的他成立音樂工作室《SoundQ 樂園》擔任教育工作，培育新一代有夢想的年輕人入行，主要以教音樂結他、唱歌及錄音為主。

提起《Good Night Show 全民造星》，他表示節目播出至今已經有五年的時間，而比賽絕對是人生的轉捩點之一，至今仍然歷歷在目。他透露當時正值面對母親患上癌症及經歷分手傷痛。參賽後知名度大增，他認為最大的得着是在音樂圈踏出新一個境界，以及增加音樂知識。其後，他獲得內地節目組賞識推薦參加內地節目《下一站傳奇》，鄧紫棋大讚他表演結他彈唱得好，而陳偉霆則認為他表現未如理想。節目播出後，昔日舊戰友人氣王姜濤亦有轉發他在參賽的片段為他加油打氣，可見音樂才華備受肯定！

被問到近年疫情有否影響演藝事業？他直言節目後曾有機會到韓國出歌發展，但合作一次後也因為疫情而擱置，有許多的計劃什至乎臨時取消，好像當時側田邀請了他擔任演唱會嘉賓合唱也隨之告吹。不過這段時間最大的得着讓他有更多的接觸幕後工作，擔任演唱會導演及編曲教學。

他分享最近成立音樂室建立在曾締造無數巨星金曲的錄音室內，希望提供優質設備幫助新一代年輕人加入樂壇。他說自己對幕前抱一切平常心，只希望保持愛音樂初心繼續出發，現正籌備以樂隊形式重新出道，和一眾年輕人追夢，希望幫助到每位音樂有心人。

他表示在兩個月前曾經協辦過歌唱比賽，接近有600人參加，接下來主要以LIVE music 為主軸，希望吸引更多喜歡音樂的人交流，藉此能夠找回合作過的行內人。接下來，他將舉辦的第一場音樂會 《The Stars Relight》4月8號 7:30 PM 中環。預告將集合「全民造星 」系列的遺珠成員大玩 Crossover ，5男4女。名單包括有：《全民造星IV》參賽者趙展彤（Val）、徐嘉蔚（Emiko）、徐嘉蔚（Kinki）、李晞彤（Carina）、《Good Night Show 全民造星》參賽者何嘉新（Karson）、《全民造星II》參賽者劉國匡（Laurie）、 劉瑞祈（Kay）以及正在參加《全民造星V》參賽者劉宇軒。