美酒配佳餚　帶來非凡體驗

一瓶合適的美酒，能為菜式的味道加分，除了時下流行的葡萄酒，不同種類的佳釀都有自家獨特風味，今次帶大家品嘗的美酒佳餚拼配，由葡萄酒、雪莉酒，以及威士忌等通通都有，配特色食材和菜式，兩者互補，必定擦出美味的火花。

限量黃金豬配雪莉酒

提到西班牙美食，首選必是油香十足的伊比利亞黑毛豬，新蒲崗早年都開設了全亞洲首個伊比利亞黑毛豬火腿窖Pata Negra House Group，想參觀火腿窖，不一定要飛到西班牙了。近日品牌推出每位約HK$2,000升級版的「The Iberico Ham Cellar」尊貴體驗菜單（6位起，需預訂），讓大家一次過品嘗多款美酒佳餚。在品嘗靚火腿前，客人會先前往品鑑房，以西班牙玫瑰氣酒酒拼配法國肝醬、松露芝士、魚子醬和各款海鮮前菜。駐場火腿及品酒專家Yuna Tan指氣酒酒本身較乾身，配海鮮和鵝肝，既能提升味道，又開啟味蕾。

重頭戲當然是深入黑毛豬室內火腿窖藏探索，為了讓大家擁有非凡體驗，在品嘗火腿時會配不同風格的雪莉酒。品牌將火腿部位按油花分布、肉質色澤和紋路分成不同等級，近腳踝及大腿前側部位的A3級，油脂較少，肉味濃有咬口，配以生物陳年法熟成的乾身雪莉酒，平衡火腿的鹹香。近腿臀位和火腿前端的A4級，油份豐富有果香，和乾身富木味的雪莉酒拼配，順滑又中和油分。A5級多為大腿後側部位，脂香豐腴而入口即溶，配圓潤厚實的雪莉酒，複雜飽滿。壓軸出場的是每年只推出120件、高達62%油酸脂肪含量的Rubio Dorado黃金火腿，配全球限量的75年雪莉酒，散發木桶香氣的雪莉酒配富油香和堅果香的火腿配搭，兩者在口腔相遇，滋味無比。

走出火腿窖藏，體驗還未完結，步至開放式廚房The Iberico Bar，品嘗由米芝蓮餐廳大廚精心設計的8道創意菜式配各式美酒。頭盤魚子醬可樂餅佐黑毛豬粒爵士湯，先以湯水清清油膩的味蕾，配香口可樂餅和香檳，感覺剛好。緊接是利用八爪魚、野生藍鰭吞拿魚、白蘆筍和西班牙紅蝦打造不同的小菜，配帶花香的白酒，保留食材原汁原味。肉味濃的巴斯克頂級肉眼牛扒配酒體厚重的紅酒，提升肉味，最後以西班牙香梨雪葩配特調雪莉酒，延續火腿窖和雪莉酒的餘韻，完美結束窖藏之旅。

雙重日威滋味

日本威士忌近年備受追捧，尖沙咀W酒店高級中菜廳星宴的行政總廚黃偉成師傅指日本威士忌和蘇格蘭相比，味道清香，除可用來配菜，也可入饌。由現時至4月30日，餐廳特別推出每位連配酒約HK$1,500的6道菜日本威士忌饗宴套餐（需預訂），今次師傅不單用指定日本威士忌入饌，菜式還可配搭用威士忌特調雞尾酒和同款威士忌，打造極致的雙重滋味。

頭盤是冰煙威士忌凍鮑魚，南非鮑魚煮腍後加威士忌汁浸12小時，打開玻璃罩再噴威士忌加強酒香，待縷縷白煙滲出，清涼又富視覺效果，和微酸的Whisky Sour享用，清新開胃。吃過冷盤後，緊接以杏汁菜膽響螺燉鴿蛋，暖胃之餘，順滑的湯汁又能中和酒味。

選用紫洋葱、葱白和炸乾葱炮製的三葱大蝦百花星斑球，配清爽的Whisky Highball，可提升葱的香氣及海鮮的鮮味。醬皇威士忌春筍爆日本和牛肉，A5和牛西冷肉粒加XO醬及威士忌爆炒，配時令春筍，味道濃郁，適時來一口香醇的日本威士忌，和牛香及筍香大爆發。主食是沙鍋威士忌酒香竹絲雞炒飯，以威士忌代替料酒於熾熱的鍋邊倒落去，米飯富酒香，配以加入冰塊的Whisky on Rock，香氣倍增。最後以小巧的甜點作結，感覺剛好。