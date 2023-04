藝人鍾嘉欣婚後誕下3個小朋友,轉眼間二仔Jared今年即將踏入5歲,原來佢年紀小小已好叻仔,精通冰上曲棍球,好有運動天分,鍾嘉欣於社交網大晒囝囝練習片段,並以英文寫道:「I am so proud of you son for overcoming your fears and believing in yourself. ( 我是多麼為你感到驕傲,兒子,你能夠克服你的恐懼和相信你自己。)」片中見Jared溜冰時動作流暢,人仔細細嘅佢雖然拎住幾乎有身高一半嘅球棍,但都控制自如,而重點係Jared愈大愈靚仔,盡得媽媽真傳,將來極有潛質做明星,連好友鄧佩儀都大讚:「good genes(基因優良)」。