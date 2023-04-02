Lexus RZ450e Ultimate　齊料純電瀛奢

全新RZ450e提供9種車身配色選擇，包括Aether Metallic藍及Sonic Copper銅2種新車色，另還有3種雙色配搭供選配(首批車可免費升級)，像試駕車便擁有Sonic Copper與亮黑雙色配搭。亮黑元素由車頂一體式面罩、頭冚、A柱延伸至車頂及一對尖尾翼，更添型格。（方偉堅攝）

凌志(Lexus) 首款純電車系RZ去年4月全球發表，相隔接近一年，近日終於正式抵港。目前此車系只推出了RZ450e一個車型，輸港的更是齊料的RZ450e Ultimate版，全景Low-E塗層電子霧化玻璃天幕、10吋彩色HUD、14吋輕觸屏幕連無線Apple CarPlay、新增PDA預警式防護輔助的LSS+3.0主動式安全系統、自動停車輔助等皆屬標準配備。「一換一」售價約64萬，首批可於今年年中前交付。

全新RZ450e是繼UX300e之後Lexus第2款輸港的電動車型，兩者雖然都是純電動，不過RZ搭載的是廠方專為電動車而開發的e-TNGA底盤平台架構，電池組置於車底且經過強化加固，較UX的GA-C傳統燃油車底盤重心更低及轉向更穩，而且廠方還為前麥花臣懸掛配上全新FRD智能避震系統，帶來更高的行車舒適性，在高速行駛時最為明顯。

高達308hp總馬力及434Nm總扭力輸出，來自整合了電馬達、波箱及電源逆變器的全新研發前後e-Axle高輸出電子車軸。當中前e-Axle可輸出201hp及266Nm，後e-Axle的則有107hp和168Nm。配合同屬全新研發的DIRECT4智能四驅系統，控制前後輪的動力分配比例，有效提升起步加速及操控性兼降低能耗，廠方公布0-100km/h加速時間僅需5.3秒，續航力472km(J-WLTC )。值得一提，車上還配備創新的Vehicle Braking Posture Control制動控制技術，有助減輕煞車時車身前傾幅度。

規格表

車型：4門5座位電動SUV

電池容量：71.4kWh

馬達：前及後軸電馬達

總馬力：230kW（308hp）

扭力：(前)266Nm；(後)168Nm

總扭力：434Nm

傳動：單速減速齒輪

0-100km/h：5.3秒

續航力：472km(J-WLTC )

驅動：DIRECT4四驅

車身體積：4,805×1,895×1,635mm（長×闊×高）