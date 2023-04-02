全新香甜冰品　果香「芝」味兼而有之

無論天熱定天冷，相信好多巴絲打都同小編一樣鍾意食雪糕與冰品，各大品牌亦深明大家喜好，一年四季無分季節，不定時以推出新口味，為大家隨時帶來新鮮感與好滋味。

香甜莓果

春天是莓果成熟之時，人氣雪糕品牌Häagen-Dazs因而以莓為主題，推出全新的「藍莓撻雪糕」及「藍莓撻脆皮雪糕批」，加上經典士多啤梨雪糕，為巴絲打帶來春日極緻享受！兩款新口味均糅合法式下午茶甜點的元素，以水果撻為靈感，精選香甜藍莓融合綿滑雪糕，混合碎餅粒，滿口是濃郁的藍莓果香，加上豐富的口感層次，相當有驚喜！此外，品牌於即日至5月31日期間，聯同Madame Fù，推出全新的「The Afternoon Tea of Afternoon Teas」春日莓果盛宴下午茶，以全新的莓果雪糕為靈感，打造出多款法式甜品，包括藍莓撻配新鮮蛋白霜、藍莓羊奶芝士撻、士多啤梨芝士餅配自製草莓果醬、陳皮糖水巴巴小蛋糕配紅棗果醬及杏仁忌廉及雪耳及紅酒紅菜頭醬伴檸檬忌廉芝士及脆餅，創意滋味兼備，令人拍案叫絕！惠顧下午茶，還可獲贈雪糕甜品杯禮券及士多啤梨雪糕和藍莓撻雪糕造型的隨身鏡連收藏袋；另於推廣期內選購品牌產品滿指定金額，憑收據惠顧春日莓果盛宴下午茶可獲贈指定特飲呢！

濃厚芝士

芝士控對PABLO這個品牌絕不陌生，而7CAFÉ首度聯乘日本人氣芝士撻專門店PABLO，推出3款期間限定「芝」味飲品，包括海鹽芝士味鮮奶咖啡、海鹽芝士味鮮奶、及7CAFÉ+或指定店舖的限定海鹽芝士蜜桃沙冰。當中的海鹽芝士味鮮奶咖啡更用上100%雨林聯盟認證Arabica咖啡豆沖製而成，配搭芝士撻的濃醇「芝」味及海鹽的微鹹味道，層次豐富，而咖啡的回甘，甜而不膩，啡迷兼芝士控就不要錯過了！至於海鹽芝士蜜桃沙冰亦滿有驚喜，用上細膩微鹹的海鹽芝士味配上香甜蜜桃果蓉及鮮奶打成的沙冰，兩者既完美融合，口感又綿密，每一口都充滿果香，叫人一試難忘！如果是雪糕迷，亦可以品嘗到期間限定的芝士水蜜桃新地，雪糕散發濃濃水蜜桃味道之餘，還能嘗到濃厚芝士的味道，逢星期五更享買一送一優惠，雙倍果香「芝」味！