方健儀恨挑戰演特別角色：唔使化妝嘅！

前新聞主播方健儀（Akina）與藝人區永權（Albert）今日（2日）出席活動，呼籲大眾關注兒童自閉症。十多年前離開新聞主播工後的Akina工作比以前更多，包括主持電台醫療節目、專欄作家、培訓導師及KOL等，亦間中出現於大銀幕客串電影角色，問到會否有興趣多參與戲劇拍攝？她笑言自己不是做演員的材料：「防疫措施放寬，好多實體活動開始搞番，司儀工作都多咗，我鍾意即時感受嘅氣氛，拍戲唔係唔好，一嚟我唔係嗰種材料，二嚟拍一組可能等8個鐘，你可能幸運地出得幾秒，哈哈。」她表示若時間上能配合，也想挑戰一些特別角色：「想做啲唔使化妝嘅角色，例如做受訪嘅顧者角色，用電影嘅方式去呈現，比就咁做醫療節目更有感染力。」

至於Albert就以過來人身份，與大家分享作為照顧者的經驗，他指曾患有自閉症的細仔現已康服，更漸漸發現其音樂天分：「上次同蕭正楠、伍仲衡個騷我細仔有份打鼓，我哋隊Band讚佢好有天分，仲叫我一定要栽培佢，不過佢好懶成日唔肯練，哈哈！」他表示上次開騷後外界熱烈反應超出了他預期，三人正計劃出外作巡迴演出。