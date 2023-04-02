本日日本：忠犬八公誕生百周年　全新機械狗贈興

相信不少香港人都聽過日本忠犬八公的故事吧！話說祂生前習慣去東京涉谷站迎接其主人歸來，甚至在主人死後也一直等了10年，令世人對其忠誠動容。涉谷站前更設有一座忠犬八公銅像作為紀念，並成為了當地地標。適逢今年係涉谷忠犬八公誕生100周年，日本機械人生產商Trend Master以八公小時候為藍本，設計出名為「秋田犬HACHI EX」的機械狗。外形像毛公仔一般，有柔軟手感及可愛的外表，最大特色是它能與人作簡單互動。秋田犬 HACHI EX有四個感應區，當有人輕撫它的不同部位，會發出不同的吠聲作回應。為了更像真，特別找來真實的秋田犬錄製吠聲。整隻機械犬以人手製造，包括縫製及上色。Trend Master表示生產原因是希望無法飼養寵物的家庭也可體驗養狗的樂趣，並培養小朋友善良的心，以及讓長者或獨居人士有個伴，「秋田犬HACHI EX」將在4月10日於日本上市，限量發售500隻，售19,800日圓（約HK$1,188）。首100隻即日至4月8日於眾籌網站Makuake率先發售。