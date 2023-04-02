泰國《深藍之吻》男主角來港　Tay嗌New要減肥

泰國經典BL劇《深藍之吻》男主角Tay及New今日（2日）首次以雙人形式到港舉行粉絲見面會，吸引數百粉絲到場。

兩人邊唱歌邊從後方進場，接着以廣東話「大家好」向觀眾打招呼，他們表示在港品嘗了雙皮奶及格仔餅，主持人問到誰較貪吃時，粉絲大叫New，Tay解釋：「New鍾意食甜品，少食多餐，但我自己鍾意食正餐。」他笑指對方要減肥，叫粉絲不要送零食給New，New聞言反駁：「我唔使減肥。」兩人4年前曾聯同另外兩位泰星到場，Tay稱曾到過淺水灣那邊祈福，又指4年後自覺年紀大了及變成熟不少，New笑言自己比4年前體重增加，問到如果大家互換身體一日，會想做甚麼，New貫徹吃貨本色說：「食甜嘢食到肥。」而台下粉絲非常主動跟偶像互動，當主持問他們想送什麼禮物給對方時，有粉絲大叫結婚證書，再問若對方不做藝人，適合做甚麼行業？粉絲秒答：「老公！」

除了答問環節外，兩人又分別唱歌及大玩遊戲，期間他們互幫對方穿圍裙，親蜜舉動即時引來粉絲尖叫，但Tay就十分頑皮，將New的圍裙綁到上頸，他們又互相炮製黑暗料理整蠱對方及互餵，New為Tay製作蟹柳、陳醋、朱古力豆撈麵，Tay試食後表現勉強，但仍以廣東話說「好味」，輪到Tay為對方製作食物時，他揚言要進行大報復，將白飯混合薯片及鹵味，更有意再加料，即時被New出手阻止。到玩恐怖箱遊戲時，Tay 不改破壞王人設兩度壓爛箱，令全場大笑！

受訪時，談到對香港粉絲的印象，兩人大讚香港粉絲可愛，感謝他們的支持與愛戴，見到粉絲們為兩人製作的應援短片時尤其感動。提到兩人感情深厚，他們直言大家相識多年並多次合作，由不了解到互相了解，中間曾有很多磨擦，現時培養了十足默契。問到若兩人最初沒有在工作上遇到對方會怎樣？New相信兩人會有各自各工作，而Tay認為他們很難變成好朋友：「因為我哋兩個好唔相似，並唔係因為相似而走埋一齊，而係因為我哋好唔同，大家互相支持互相合作。」另外，兩人將會翻拍日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，他們透露預計五月開拍，製作組正與日本方面積極溝通中。