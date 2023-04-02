機王鬥「攝」位！有部布局似足DC？

2023年手機迷注定好唔得閒，事關旗艦級型號浪接浪地推出，有心追機人士個個大嗌「你班XX畀我抖下得唔得？」呢排又有3部機王上市，全部具有超強攝力！

相機鏡頭布局

HUAWEI P60系列一改相機模組布局，全新「凝光之眼」設計將最常用的4,800萬像素主鏡頭置於模組正中央，1,200萬像素超長焦與1,300萬像素超廣角兩個鏡頭則分布於主鏡頭的上下兩側，呈現出傳統的相機模樣。新系列同時重新設計了光學系統，超聚光主鏡頭搭配F1.4至F4.0十段可變光圈、大光圈高透光鏡群和RYYB超感光感應器，大幅提升鏡頭的進光量，而全新XD Fusion Pro影像引擎則加入質感成像技術，有助刻畫清晰細節。

系列採用6.67吋四曲面屏幕，支援2,700×1,220 FHD+解像度、1至120Hz自適應刷新率、1,440Hz高頻PWM調光及P3廣色域，更是全球首款獲得德國萊茵TÜV專業色準雙重認證的智能手機，畫面出色可期。P60標準版提供128、256及512GB三款容量，統一內建4,815mAh電池，支援66W有線快充及50W無線快充，但短板始終是處理器，其Snapadragon 8+僅能對應4G網絡。

超強遠攝能力

智能手機配備長焦鏡頭不是新鮮事，OPPO Find X6系列進一步強化，其5,000萬像素超光感潛望長焦鏡頭擁有目前業界最大的1/1.56吋感光元件，搭配F2.6大光圈及懸浮棱鏡防抖技術，大幅改善遠拍的暗光及防震表現。另外其廣角鏡頭及超廣角鏡頭同達5,000萬像素，全部鏡頭均融合Hasselblad移動影像系統，自動優化色彩的同時，還具備專用浮水印和Hasselblad人像模式。標準版及Pro分別採用6.74吋FHD+及6.82吋2K屏幕，處理器分別是MediaTek Dimensity 9200及Qualcomm S8 Gen2，最高16GB RAM、512GB ROM，電池亦有4,800mAh及5,000mAh之別，後者支援100W有線及50W無線快充。

黃金人像焦距

ZTE Nubia Z50 Ultra採用自家第四代屏下鏡頭技術，嵌入6,400萬像素人文主攝、6,400萬像素人像主攝及5,000萬像素超廣角微距鏡頭，前兩者分別對應35mm及85mm黃金焦距，拍攝人像寫真分外立體。另外它是少數擁有星空影像系統的智能手機之一，提供星空算法、AI星座、星軌疊加等拍法，天文愛好者一定畀Like！其他規格包括6.8吋120Hz AMOLED屏幕、S8 Gen2處理器、最高16GB RAM + 1TB ROM及80W快充5,000mAh電池等。