視帝陳展鵬唔介意客串Boss　馬國明讚張力勁

視帝陳展鵬、陳山聰、馬國明、劉佩玥、劉穎鏇、江美儀、林子善及監製文偉鴻等下午（2日）為無綫熱播劇《隱形戰隊》宣傳，同時宣布劇集第11、12集分別獲得「7天跨平台26.9收視」、「觀眾人數175萬」及「2023年兩線劇集收視冠軍」。

當眾人於台上分享拍攝感受時，林子善多次感觸流下男兒淚，拍檔馬國明就表示喜見子善已能獨當一面，直言對方是時候問鼎「最佳男配角」名銜。去到遊戲環節，一眾男藝員被安排抱起女拍檔跨過障礙物，穿上短褲大騷白滑長腿的劉佩玥及劉穎鏇更險些走光，幸好二人早有預備穿了「打底褲」，而被指派抱起江美儀的馬國明，重提當年《衝上雲霄》中的一段床戲至今仍為人津津樂道，被江美儀警告他已有未婚妻不能再調戲她，馬國明反指她是自己婚後唯一仍夠膽公然調戲的女藝人，因相信太太湯洛雯絕不介意，非常搞笑。

因多劇在手而未能配合檔期主演《隱》的陳展鵬，今次以客串形式演出終極Boss，被問到連宣傳劇照也未見他身影時，他表示是合理部署：「唔想咁快穿嘛，好耐冇演奸角，可以畀觀眾有新鮮感，唔使次次都係做臥底。」他表示絕不介意客串，公司也想給予機會其他新面孔：「其實係好事，唔同嘅組合有唔同效果，我自己都係一個觀眾，都想有新鮮感，其實睇收視就知，警匪片都幾十年啦，點解今次收視咁好？」問到有否興趣與江美儀等「亞視幫」一同演出？展鵬指不用分甚麼台，大家也是香港製作，最重要觀眾看得開心。

拍檔馬國明則大讚展鵬雖為客串，但演技精湛：「佢每一次演出都畀到我驚喜嘅，佢每一場出嚟個張力都好強，其實劇本寫到主角幾勁都好，若果個Big Boss分量唔夠，點帶得起班主角嘅勁。」談到早前他前直播帶貨成績非常理想，他指應歸功兩位女拍檔陳自瑤及陳敏之以及幕後工作人員，又笑指直播時不停食是因為太肚餓而絕非戲劇效果，全因當日要趕幾組根本沒時間進食。另談到前女友黃心穎疑似公開戀情，他表示是戥對方高興：「咁咪好囉，我都想佢開心。」