入廚樂趣多 愛把肉團搓

有人話，廚房係女人嘅主場，所以唔少男士都對呢個地方充滿幻想，特別係睇得成人作品多，總覺得喺入面煮緊嘢食嘅美女必定係真空着圍裙，又或者以為入廚房偷食會有意外得着。今日就由廚房（Kitchen）入手，分享吓呢個字可以令大家有乜嘢情慾方面嘅聯想吧！

Kitchen 點止廚房咁簡單

「Kitchen」呢個英文生字，3歲細路都識，但除咗可以解做廚房，仲係一個情色俚語，暗指女性私處。另外，「Kitchen」亦係一種口愛體位嘅稱呼，但就未必一定要喺廚房進行，而且玩法有啲難度，事前要預備一張餐枱同一張櫈，首先男方要坐喺櫈上，頭部向後仰，上半身挨喺枱邊，女方可以喺呢個時候跪喺枱上，雙手扶住櫈背作支撐，將私處對準男方口部，以便享受口舌服務。有性學家指，呢招嘅好處在於女方可以做主動，調校被口愛嘅角度，又可以喺同一時間玩弄對方嘅兵器，可謂一舉兩得。

Kitchen Cleaner 愛走後門

關於情色俚語，除咗「Kitchen」之外，仲有「Kitchen Cleaner」，大家估唔估到係乜嘢意思呢？咪以為「Kitchen」暗指女性私處，「Kitchen Cleaner」就一定同呢個部位有關，查實係指鍾意喺性愛過程中走後門嘅人。講開又講，Kitchen作為一般家居必有嘅角落，唔止係煮食嘅地方咁簡單，英國有媒體進行調查，發現好多男女都鍾意喺廚房曳曳，但有34%嘅受訪者表示，曾經喺曳曳時打翻或打碎玻璃杯，更有11%嘅人連餐枱都玩爛埋，問你服未！

《This Ain't Hell's Kitchen XXX》 惡搞之作

英國電視台嘅真人騷節目《Hell's Kitchen》（港譯：地獄廚房）相當出名，勢估唔到連四仔片廠Hustler都攞佢嚟借題發揮，喺2009年推出惡搞作《This Ain't Hell's Kitchen XXX》。導演Stuart Canterbury話，呢套四仔有強烈嘅「致敬」成分，但內容係100%原創，故事講述Kagney Linn Karter、Marcus London、Veronica Rayne等多位脫星參加烹飪比賽，好衰唔衰首席大廚兼評審係個鹹濕大叔，喺比賽期間向佢哋上下其手，而為咗爭冠軍，呢班索女惟有忍辱負重，最後仲被就地正法呢！

同場加映：桃乃木香奈爽爆廚房

講起廚房，喺日本AV界有位女優唔止出得廳堂、入得廚房，仲要係好大食，佢就係聲稱有一對35F車頭燈嘅桃乃木香奈。話說擅長飾演小惡魔嘅香奈，曾食勻全日本某拉麵店，又試過喺30分鐘內食晒3碗特大油麵，家陣更成為著名美食網紅添！有見及此，AV片廠Ideapocket喺2021年推出一套作品叫《令你硬晒嘅廚房》，佢唔止喺片中大晒廚藝，仲發揮大食本色，利用精湛嘅口技令每位男優嘅下半身都獲得大滿足。