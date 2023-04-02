K-Pop顏值女王排名出爐！Nancy撼贏BLACK PINK全員

韓團BLACK PINK的28歲成員Jisoo於主演韓劇《雪降花》中展現清純美貌，贏得劇迷讚賞，早前她在全球粉絲票選「2023年韓國最美女演員」排名中大熱登頂。由同一韓流網站展開的「K-Pop Visual Queen（顏值女王）」票選活動於日前結束，Jisoo最終以30多萬票屈居亞軍，敗給女團MOMOLAND出身的22歲女歌手Nancy。

生於美國的Nancy是美韓混血兒，不單比Jisoo年輕一截，而且樣子甜美，身材出眾，因而迷倒大批韓流粉絲。她於2016年參加選秀節目後以女團MOMOLAND出道，雖然組合未能走紅，但Nancy憑高顏值闖出名堂，連續5年打入「全球百大美女榜」，名次更不斷上升，去年高踞亞軍，成為榜內最高排名的韓國女星。Nancy今次亦狂擸逾38.6萬票登上「K-Pop顏值女王」寶座。

Jisoo隊友Rose、Jennie及Lisa各獲22萬、2.5萬及2萬票，依次進佔第3、6及8位。另一女團Red Velvet成員Joy與2NE1出身的Sandara分別以11.5萬及 10.7萬票位列第4及5位。至於去年6月出道的女團Lapillus的20歲菲律賓成員Chanty則以2.1萬票躋身第7位，撼贏圈中公認美女的第9位「國民初戀」秀智，以及第10位的韓團TWICE台灣成員周子瑜。