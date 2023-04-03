【是日通勝】

農曆閏二月十三

癸卯年 乙卯月 辛卯日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、會友、立約

忌：動土、開渠、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：10、20、22

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：笑容有助扭轉頹勢，遇上麻煩要保持樂觀。

金牛座：愛情運上升，是時候向心儀對象發動攻勢。

雙子座：有遇強愈強的戰鬥力，面對新挑戰不會怯。

巨蟹座：毋須在意別人的評價，也不必跟人作比較。

獅子座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

處女座：害人之心不可有，否則運氣再好也沒有用。

天秤座：別把不快的事放在心，笑多一點可改善運勢。

天蠍座：淡定有錢剩，遇到麻煩時，適宜放慢腳步。

人馬座：沒必要跟別人作比較，跟自尋煩惱沒分別。

山羊座：尋找真愛不可等運到，主動出擊會有好消息！

水瓶座：事業運稍遜，難免要吃一點虧，勿太計較。

雙魚座：享天時地利人和，宜從暗戀階段踏前一步。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）蛇 財運旺

（跌）雞 士氣差

鼠：心態悲觀，總覺得做甚麼都沒有希望。

牛：壓力大，易意氣用事，得罪人也不自知。

虎：渴望脫單不能等運到，是時候有點行動。

兔：做事有主見，事業發展可邁上新台階。

龍：禍不單行，諸事不順，易與人發生爭執。

蛇：財神關照，收入有明顯增長，讓人羨慕。

馬：購物欲強，消費較衝動，銀包易乾塘。

羊：種瓜得瓜，努力付出與所得回報成正比。

猴：耳仔太軟，易受閒言干擾，花掉冤枉錢。

雞：是日沖煞，職場上受到委屈，士氣低落。

狗：好運相伴，工作稱心如意，獲上司信任。

豬：精神煥發，事業上可取得突破性進步。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

池上碧苔三四點，葉底黃鸝一兩聲

清明是二十四節氣之一，清明之時，池畔碧苔初生，樹間傳來黃鸝叫聲，雨水漸多，春天已至尾聲。唐人白居易有詩句「幾處早鶯爭暖樹」，描寫的正是這種氣候特徵。

清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂，清明節本是家人或闔家上墳祭祖先的日子，亦借此讓家人有機會團聚，每逢佳節倍思親，給人無限的回味空間。

掃墓儀式，現今各有所需，但心意最重要，以往習俗儀式大概有兩種：「培墓」和「掛紙」。

「培墓」是把墓地周邊修整清潔除雜草，修復損壞部分，重新描上墓碑的字，然後放上供品拜祭。「掛紙」是用小石塊把長方形的色紙壓放在墳上，表示這個墓已拜祭過了。

一些有宗教人士只帶來鮮花拜祭，又有一些傳統家族帶來燒肉、鷄、水果、酒茶等等，待拜祭後吃掉便離去。正所謂「萬法唯心造」，甚麼形式可按照自己心意處理，毋須理會別人的指手畫腳。總結經驗，我的建議是當離開現場回家前，找個安全不打擾別人地方，用小小紙張燒着後誇過火。理由是安全保障地把一些負能量磁場消除，不帶回家裏。這些中國傳統文化，為人們實踐指點迷津。