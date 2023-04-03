娛圈單打︱電視大戰又復燃　慣性收視難動搖

TVB 2019年播出的《多功能老婆》，不僅讓楊千嬅再添代表作，同時令周柏豪成功入屋，「暖男Oppa」形象深入民心。當年二人捧走「最受歡迎電視男女角色」獎，足證情侶檔得人喜愛。事隔4年，再次傳來二人有機會合體拍劇的消息，不過換了另一個電視台，是否意味久違的電視大戰一觸即發？

有線結束收費電視牌照後，卯足全力搞好免費電視，HOY TV請來多名前TVB高層過檔坐鎮，當中包括打造《多功能老婆》的幕後班底。本報獨家消息指，高層有意邀請楊千嬅、周柏豪再續前緣。

兩位主角久無拍劇，再現身公仔箱肯定有新鮮感，加上曾經合作，有一定默契；何況柏豪已表示對拍劇無任歡迎，只要千嬅首肯，成事機會頗高。事實上，他們無獨有偶都碰到相同問題，就是被別有用心的人「政治化」，將他們打入內地市場說成背棄香港市場。早前千嬅在港開演唱會，一度傳出門票滯銷，弄得天后感觸落淚。倘二人再在香港公仔箱現身並取得佳績，除了證明並無放棄香港市場外，更可視為吐氣揚眉翻身之作。

講真，TVB過去幾十年也多次遇上電視大戰，由《城市追擊》對戰《今日睇真啲》，到《包青天》鬧雙胞，再到《一筆OUT消》對撼《百萬富翁》等，儘管收視有起有跌，但最後都能勝出，皆因經營電視台是燒錢玩意，沒有足夠財力難以支持，而且TVB有慣性收視優勢，其他電視台難以動搖。

如今HOY TV滿肚密圈，能否搶佔收視言之尚早，但有競爭才有進步，多一個電視台揼本經營，絕對是觀眾之福！