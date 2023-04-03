東方日報C1：汪小菲赴台找數　決戰大S

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲為生活費對簿公堂，並展開漫長的隔空罵戰，揚言要到台北把子女帶走的汪小菲，拖了超過130天終於「找數」，零預告下秘密到台北。大S母親前日安排汪小菲和子女團聚，大S冇眼睇全程冇影，期間大S母親力勸停火，但汪小菲未有答應。

2021年底宣布和汪小菲離婚後，大S去年3月宣布和韓國藝人具俊曄結婚，但與前夫就生活費反面，隔空開火對罵。去年11月，大S指汪小菲拒絕依離婚協議支付生活費用，向台北法院申請強制執行男方約750萬元新台幣（約193萬港元）的財產。大S出招，立刻觸動汪小菲的神經，不但炮轟大S全家，包括指徐熙娣（小S）濫用藥物外，更公開過去一年支付家用的明細，總額約4,049萬元新台幣（約1,041萬港元），當中包括每月大S定額家用約26萬港元。

咬住唔放的汪小菲更發動「床墊之亂」，明寸具俊曄住其斥資1億港元買下的大屋及「瞓舊床」，揚言會來台灣「決一死戰」：「你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他媽的讓我付電費！我太想把孩子帶回來了！我明天就去！」原來單是3個月的電費已要約2萬4千多港元，而價值50多萬港元的頂級瑞典床墊，被大S火速歸還到汪小菲的台北S Hotel。至於揚言去台灣的汪小菲一直未有起行，被強制執行財產的官司更是敗訴，他向法院對大S提起債務人異議之訴，強調未有違反給生活費的義務，並請求法院在訴訟確定之前，暫時停止強制執行他的財產，最終法院在上月底駁回其異議，而他聲言會繼續上訴！

直播爆喊淪為笑柄

公事一樣困擾，汪小菲被前員工控訴拖欠近百萬港元薪金，日前他在直播中突然爆喊落淚，被網民譏笑「情緒化+表演型人格」，直至昨日網民赫然發現他的社交平台帳戶IP顯示在台灣。去年11月放話要去台北的他，拖了逾130天終於「找數」，在零預告下秘密由北京飛到台灣，被猜測是親自來處理官司外，更是跟3年冇見的子女重聚！

大S母親昨日接受訪問時承認汪小菲身在台北，前日在她安排下，汪小菲和一對子女在S Hotel見面，不過大S缺席冇影。她指汪小菲和子女相處了一個下午，互動愉快。身為前外母的她表示與汪小菲有說有笑，期間更做「和事老」出言相勸：「你和熙媛兩個人不要再吵了，各自好好過生活吧！」但汪小菲只說：「再說。」未有一口答應，明顯仍未平息怒火。她續稱不知道大S和汪小菲的官司如何收場：「他（汪小菲）成長不少，跟我聊天時，口氣平和，沒有暴怒。我們相約這幾天再碰面吃飯，等他約我。這是他和熙媛的事，不是我和他的事，所以我們還是可以碰面的。」

汪小菲終於「找數」去台灣引發網民熱議，不少網民在汪小菲社交平台留言，要他解釋去台灣的原因，並以「煲劇」心情笑說期待汪小菲大戰具俊曄：「汪小菲來台了！期待大戲開幕」、「新一輪發瘋戰來了！」有網民更推測多多，說未知汪小菲會否行動，堅持把子女帶回北京，昨日相關汪小菲到台灣的熱搜題目，閱讀及討論次數逾2億。

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