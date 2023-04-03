姜濤腳傷康復9成無懼拍打戲　Anson Lo好打得狂練踼腿

歌手姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）昨晚（2日）為「西九音樂節」壓軸演出，姜濤先上場，Anson Lo之後緊接。這算是姜濤年初腳傷後正式再踏舞台，他冒雨與一眾dancers又唱又跳，一口氣演繹6首歌，當中包括新歌《Dummy》，炒熱全場氣氛。姜濤約晚上10時才登場，然而「姜糖們」早於下午5、6時已將場館門外集合，將附近躋得水洩不通，且紛紛帶同燈牌及高舉偶像代言飲品，為姜濤「復出」打氣！

是晚姜濤演出毫不錫身，幾首歌演繹下來，搞到大汗淋漓，更將身上耳機線「fling」到打結，要工作人員上台幫忙。約半小時演出，他除唱歌外未有與台下粉絲互動談話，不過「姜糖們」完全收貨。而當姜濤完成演出後，不少粉絲即離場，未有留下繼續欣賞Anson Lo的演出。

姜濤事後受訪，談到大汗淋漓兼看似減磅成功，他笑說：「還好還好，不過會繼續努力，冇計過減咗幾多磅，總之要keep住唔好停。」至於即將開拍新戲《12怪盗》，他透露：「圍讀完嘞，MIRROR每個人都準備得好好，我覺得好開心，因為未試過12人一齊拍戲，平時可以聚埋一齊嘅時間唔多，咁係幾好嘅一件事。（你負責打？）我算有少少嘅，我角色唔知算唔算超能力嘅，但電影會誇張少少。（幾時開工？）部份成員已經開緊，我嘅戲份比較遲少少。（你有腳傷，要打會唔會擔心？）劇組會顧及我哋嘅安全，我覺得自己都好番9成嘞。」

至於早前到日本進行「Secret project」，被發現古巨基太太亦有同行，問到是否雙方有合作，姜濤即用眼神「諮詢」身旁的經理人花姐，得到花姐首肯，他才答：「係。（你推出自己嘅服裝品牌？）係，喺日本拍咗啲嘢。（幾時可以公佈？）儘快，希望呢個月內。（生日前後？）希望啦。」談到「退粉潮」，他坦言：「開關一定有影響，不嬲都覺得自己進步空間仲有好大，希望觀眾睇多啲唔同國家嘅演出者，督促我哋不足嘅地方，我哋都有睇其他人嘅騷去學習。疫情嘅時候大家留意到我哋，好多嘢都過咗去，唔使怕前邊遇到嘅困難，就算有好犀利嘅人入嚟，我哋都要進步，相信MIRROR係會做到嘅。」

Anson Lo則以閃色打扮、露腰裝現身，「小蠻腰」相當搶鏡。台上他狂冧粉絲表示：「我啱啱喺日本返嚟冇耐，好掛住教父同教母（父母），又掛住Amber（寵物狗）同你哋！日本拍攝都幾艱難，大家睇到好似好順利，放工食宵夜、返到去又浸浴，但同演員之間嘅磨合、一齊傾劇本都用咗好大嘅努力。今次日本之旅係好攰嘅，但每日睇到你哋喺社交平台叫我努力，令我更掛住你哋，而為咗鍾意我嘅人努力，係值得嘅！」台下粉絲尖叫聲不絕。

他受訪時談到近期與同場舞蹈員合作無間，即坦言：「已經合作咗4、5次，大家好熟絡。（會唔會收歸成為你嘅班底？）未confirm，當然公司覺得有自己嘅團隊會方便啲，但資金問題，好難去實行。（《盗月者》只係完成咗日本嘅戲份？）係，返嚟仲有2/3要拍。（咁你嚟緊咪叠住兩套戲囉？）還好嘅，1星期都會有1日假放。（會唔會頂唔住又暈？）大家睇我今日幾精神，我食完飯又飲咗3支水先到場，近排係偏瘦嘅，但都有140磅左右。」

他又透露今日會開始拍攝《12怪盗》：「我個角色好打得，會有不少嘅打鬥場面，聽日都已經開始拍打戲，聽日開工前會抽幾個鐘去練拳腳，好彩我之前拍《假冒女團》都已經有打戲，算係有少少經驗，所以都應該OK嘅，同埋之前我喺日本每晚返酒店都有拉筋，呢樣對做靚啲動作好似踢腿咁好重要。（父母今晚有嚟捧場喎。）係，本來落雨叫佢哋唔好嚟，但佢哋話好耐冇睇過個仔跳舞，我好感動，頭先喺台上見到佢哋好開心咁揮手。（傳有「退粉潮」喎。）知道粉絲仲不離不棄咁支持我，近排我更加覺得大家支持我嘅力度好大，佢哋付出好似多過我嘅努力，所以每次見面我一定會多謝佢哋，同埋表達好愛佢哋。（唔怕肉麻？）唔怕，真正嘅愛係唔會肉麻嘅。」至於5月有機會到馬來西亞演出，與求學時偶像Hebe（田馥甄）同場，他大表興奮及期待。