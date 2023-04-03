陳健安自嘲C AllStar矮過米七　大爆靠僭建增高5CM

歌手陳健安（On仔）與樂隊R.O.O.T昨晚落力為西九音樂節演出。期間R.O.O.T主音阿水讚On仔靚聲：「依家就知同C AllStar合作係點。」On仔即自嘲說：「想加入？高過170 cm我哋唔接受喎！」事後問到On仔是否對自己身高不滿，他笑答：「冇喎，講吓笑啫。（真係高過170 cm唔得？）係，我係169.5 cm，成日掹車邊話自己170cm，咁有時為咗大家嘅感觀視覺，舞台上都會做啲功夫。（最多試過『增高』幾多？）5cm左右啦。」

他又指自已剛推出新歌《繼續繼續》，獲不少粉絲支持：「好多都DM我話係一種鼓勵，可能佢哋面對緊考試、親人嘅離世等等，覺得聽完嗰隻歌好有動力。（你最低潮又係幾時？）啱啱單飛同失聲囉。（依家習慣單飛未？）OK嘞，𣎴過一齊做嘢好多時都係一個團隊，已經習慣單飛時單飛，C AllStar時就係C AllStar。」

同場方皓玟對於粉絲淋雨欣賞其演出大表台感動，又感性向台下透露：「我首《你是你本身的傳奇》引來關注。去年9月有位抗癌勇士靠聽呢隻歌『打仗』，佢寫信多謝我，係佢話我知音樂嘅世界有幾大，我會寫更多好嘅音樂，陪大家渡過難關，一齊加油！」

她事後受訪，談及近期忙於為囝囝升小學搵學校而出力：「搵到心儀嘅小學，係間國際學校，依家安心晒嘞。（你係虎媽？）唔係，我係佢朋友，只係帶佢參加咗啲面試班，教吓佢應對咋。（你有冇傳授啲舞台執生經驗畀佢？）邊有咁快？佢學緊彈鋼琴都有啲心散，不過佢好鍾意唱歌，甚至作歌，而且完全唔怕醜，係社交大使，我只係擔心佢好快拍拖，已經有同學仔話鍾意佢，佢書包成日有小禮物。（咁你感情生活點？）都有啲考慮緊，兩、三個啦，如果啱feel，我隨時可以再出發。（要問囝囝？）唔使，如果成事再同大家分享。」