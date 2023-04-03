復活節必去　連環掃場勁打卡

雖然話今日是令人「憂鬱」的星期一，但再過幾日就迎來復活節的小長假，令心情豁然開朗。而說到假期，當然少不了周圍玩、周圍去打卡的活動。今次就介紹多個由商場舉辦的期間限定裝置及活動給大家，等你有得影、有得玩之餘又不用去太遠，可以輕輕鬆鬆享受悠閒假期！

「吃貨恐龍」美食の旅

今個復活節，有可愛的「復活」恐龍來到香港「覓食」，順道和大家歡度佳節！由即日至6月18日，置富Malls與台灣人氣插畫社交平台及盲盒玩具品牌「狗狗的小跳步，繪蹦砰！」合作，聯乘「吃貨恐龍」日本童話系列，在旗下3大商場來展開【置富Malls x 吃貨恐龍奇幻美食の旅】，打造出3大童話場景，包括馬鞍山廣場的「桃太郎航海美食探險記」、天水圍+WOO嘉湖的「浦島太郎深海龍宮吃貨派對」及紅磡置富都會的「金太郎勇闖森林美食團」，另類重現經典故事。在打卡之餘，置富 Malls亦準備了多項禮品換領，包括限定版「吃貨恐龍一秒變身便攜袋連行李帶」、「吃貨恐龍『胖』遊行李喼保護套連行李牌」及「吃貨恐龍旅行收納袋套裝」。同時間，商場亦推出「Love Shopping多重賞」，讓顧客獲取多重豐富優惠禮遇，隨時把禮品、優惠雙雙攞到手！

巨型繽紛彩蛋樂園

七彩繽紛的復活節彩蛋充滿生氣，如果有加大版，相信單是看見就會讓心情大好！葵芳新都會廣場由即日至至5月1日期間呈獻「Eggs in Bloom」，在商場L4及L5的露天廣場設置近40件大型彩蛋小屋及前花園、彩蛋遊樂園、「LOVE」甜蜜裝置，以及趣味打卡牆及主題拱門等6大打卡位，並注入多個互動元素，歡樂滿紛。另外，商場還準備了精彩的音樂放送（4月15日及16日）及復活節假期（4月5日至10日）舉行的戶外慢活市集等，配合「消費即賞」（指定日子憑消費換可愛造型扭波或繽紛造型棉花糖）及「春日消費賞」（消費享商戶電子贈券）等購物禮遇，玩完買完隨時賺埋優惠！