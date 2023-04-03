「英國東尼獎」舉行　Paul Mescal大熱封帝網民提議與劇后拍拖

有「英國東尼獎」之稱的《羅蘭士奧利花劇場頒獎禮》（Laurence Olivier Awards）昨晚在英國倫敦舉行，一眾名人紅星均有出席，結果，早前與荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）傳緋聞的愛爾蘭人氣男星Paul Mescal，憑舞台劇《慾望號街車》（A Streetcar Named Desire）一擊即中勇奪最佳男主角。

Paul上台領獎時多謝患癌正接受治療的母親Dearbhla，他表示希望母親會早日康復。至於劇后就由《獨行殺姬》（Killing Eve）艾美視后英國視星Jodie Comer憑舞台劇《Prima Facie》捧獎，她獲獎時表示自己好開心並指該劇改變她的人生，自己心存感激。她亦不忘向今日82歲生日的祖父講聲生日快樂。而她在頒獎禮舉行後與Paul於後台合照，一眾網民看完2人合照後即留言指他們好登對「佢哋需要喺埋一齊！」亦有網民留言稱他們會是一對「完美情侶」應該要結為夫婦。

其他獎項方面，改編自日本動畫《龍貓》的舞台劇《My Neighbour Totoro》共獲6獎，其中包括最佳娛樂或喜劇話劇、導演等成為大贏家！