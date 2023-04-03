回顧日本樂壇「教授」　坂本龍一的時尚魅力

一代音樂巨匠坂本龍一（Ryuichi Sakamoto）於3月28日在東京一間醫院逝世，享年71歲。坂本龍一有着「教授」之稱，一生為音樂奉獻。最為人熟知的就是在1987年以電影《末代皇帝》榮獲奧斯卡最佳原創配樂獎。去年12月的線上音樂會一如他所料，成為了絕唱。工作室亦發出聲明，直到生命的最後一刻，他都與音樂相伴。教授在音樂上的成就是毋庸置疑的，不過除了音樂以外，他在時尚範疇也有個人獨特見解，現在就跟大家一同回顧，緬懷一番！

極簡灰黑色系美學

雖然教授的音樂風格多變，但他簡約的衣着形象一直沒變過。坂本龍一表示自己是一個隨性的人，不太介意衣着這回事，因此他的服裝清一色為簡約的灰黑色調。他也曾經分享過，自己慣常的造型每隔幾年就會換一次，但最近幾年一直在穿黑色牛仔褲，同時也喜歡搭配黑色上衣。另外，雖然教授沒有公開講過，但他也有默默在搭配灰色調衣服，這種舒適且溫文爾雅的隨性風格與他不謀而合。

永遠不變的圓框眼鏡

最近幾年的公開場合中，教授使用的鏡框款式不外乎兩種，一副是略顯活潑的玳瑁色圓框眼鏡，另一副是黑色的圓框眼鏡。相比起常規的方框，圓框設計更可凸顯出藝術家氣質，文青感更為濃厚。兩款眼鏡都是粗框的款式，樣式相差不大，顏色的選擇卻令風格天差地別。在最近一次的音樂會上，教授也是戴上了玳瑁色的圓框眼鏡，就如他的音樂人生一樣，帶給人活潑明亮的感覺。

舒適元祖灰波鞋

雖然教授給人的印象比較嚴肅，但私底下他不是常常西裝配皮鞋，而是有自己喜愛的元祖灰波鞋，一穿就幾十年。事關教授有一次在倫敦街頭遇上了一對波鞋，覺得非常漂亮，從此之後就一直穿着這款波鞋。近年教授最愛的就是元祖灰的美製990型號波鞋，舒適之餘也十分容易配襯，與教授的極簡風格完全一致。他也曾經在分享波鞋宣傳片時解說自己的人生哲學：「我對數字沒有甚麼特別了解，但我的名字裏面有個『一』字，我不愛跟別人比來比去，為『第一』拼個你死我活，我只是不想重複他人，我想變得獨一無二，成為唯一。」