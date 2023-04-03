吳保錡成功集郵利物浦名宿　大嗌興奮又開心

宇宙天團ERROR成員吳保錡熱愛運動，經常踢波、跑步的他近年開始挑戰馬拉松，早前完成了10公里賽事的他，明言要於年內完成全馬賽事，亦積極健身減磅及四周向大家分享做運動的好處，非常熱血，而身為「利迷」的他日前於社交網貼文，與大家分享喜悅：「做利物浦球迷咁耐，終於有機會近距離接觸到球星，最開心係可以拎到古積特同史米沙簽名，我愛紅軍，我愛足球，希望愛足球的人著上波boot 波衫都要有熱血嘅心，最近對自己的人生有種啟發，曾經足球是我的夢想，但知道自己實力不足所以放棄，但現在因為第二個夢想，可以接觸到更多足球和運動的機會，我感覺到人生真的要一直努力一直努力，沒有一輩子的失敗，只要你有一顆唔放棄的心。」原來兩位利物浦名宿古積特同史米沙，剛來港欣賞香港國際七人欖球賽，亦順道與香港利物浦球迷見面，保錡成功集郵自然興奮，粉絲們也紛紛按讚及留言戥他高興：「FEEL，到你做小fans 既心情…..又簽名又合照」、「雖然唔係利物浦球迷，但係如果能夠見到傳奇球星都值得開心」、「不愧係追星界KOL」、「正呀！支持你繼續追星」、「小fans，好似我哋見到你咁開心」。