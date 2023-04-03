復活節自助餐　選擇多又夠抵

在復活節長假期，多間酒店推出主題自助餐及各式各樣的優惠，最適合一家大小或朋友聚會，無論有幾嘴刁或幾偏食，總有美食合你心水，而且部分還有折扣或早鳥優惠，更加開心。

預訂有折

每逢節日主題自助餐，價錢大多會上調。香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳由現時至4月30日推出早鳥優惠，客人於3日前在酒店官網預訂自助午餐或晚餐，並預先付全數，逢星期一至五的自助午餐會有6折，星期六至日、公眾假期及前夕有75折，逢星期一至四的自助晚餐有7折，星期六至日、公眾假期及前夕有75折。客人可於午餐品嘗各款冰鎮海鮮、烤肉、印度咖喱、芝士蟹肉意大利飯及泰式咖哩蟹等美食，每位客人可獲半隻黑松露芝士醬焗波士頓龍蝦。晚餐則有蒜蓉辣椒牛油燒龍蝦、日式火燄龍蝦、即切煙熏西冷牛扒、燒美國封門牛柳、西班牙黑毛豬叉燒及其他燒烤美食，星期五至星期日加推即切原條油甘魚及滋補燉花膠湯。最重要是這個優惠於復活節假期適用，想吃就要把握機會。

時段任你揀

和小朋友去玩，適合享用自助午餐再出發，和閨蜜聚會，下午茶自助餐是個好選擇，若然想慢慢傾又食得豐富，自助晚餐的時段最好不過。荃灣西如心酒店於4月7日至10日，於不同時段都推出主題自助餐，滿足晒大家的願望。Cafe Circle的復活節自助午餐或晚餐，會有各款澳洲但馬和牛料理、魔鬼蛋和檸香烤三文魚等，甜品有彩虹林明頓和復活節甘筍蛋糕等選擇。至於4月7日至9日的復活節下午茶自助餐，有即製串燒、肥牛涮涮鍋、鹹蛋黃炸雞等，甜品有朱古力噴泉和各式蛋糕。4月7日至8日Sky Lounge亦有復活節半自助午餐和晚餐，前菜和甜品有兔兔杯子蛋糕、甘筍蛋糕、各式壽司及凍海鮮，主菜式包括香烤和牛西冷配黑松露伴紅酒汁、香煎龍蝦配蘑菇菠菜苗及扁意粉或香煎石斑配長柄西蘭花伴香檳魚子汁等。餐廳還特別預備各項活動，包括手部彩繪、扭氣球、魔術表演及復活蛋彩繪，氣氛更熱鬧。

早鳥8折

對小朋友來講，最緊要有得食有得玩，WM酒店餐廳咖啡廳於4月7日至10日推出主題自助午餐及晚餐，除有即開生蠔、松葉蟹腳和波士頓龍蝦等冰鎮海鮮，還有燒新酒蘭有骨羊髀、椰絲焗黃咖喱雞伴農夫包、牛油齣蛋黃炒脆蝦、味噌醬蒸廣島蠔和海皇竹笙燴燕窩等。甜品有復活節甘筍蛋糕 、小雞棒棒糖、兔椰子慕絲蛋糕、小雞馬卡龍及朱古力軟心蛋糕 、復活節蛋蛋杯子蛋糕及十字包，客人於4月2日前訂座並付全數，可享8折優惠。用餐後，可到酒店小禮堂前樓梯位置找尋復活蛋，贏取小禮物。酒店露天廣場有可愛主題布置，方便大家打卡，小朋友最喜歡。

買二送二

坊間的優惠多樣化，想做精明消費者就要格到最抵。富豪酒店集團旗下5間酒店於4月1日至11日推出不同主題的自助餐美食和活動，如富豪機場酒店有復活節環球美食自助晚餐，復活節公眾假期期間，小朋友可參加復活兔及復活蛋填色比賽、欣賞電影、製作復活節曲奇和活兔糯米糍等美食。富豪香港酒店有雙龍盛宴．龍蝦龍躉海鮮薈自助晚餐，供應龍蝦配青蘋果蓉、龍躉凍批、椒鹽龍蝦鉗等海鮮，還有復活節趣味遊戲及禮物。富豪九龍酒店以意．泰饕宴自助晚餐作主題，麗豪酒店濠餐廳有韓式海鮮燒烤復活節自助晚餐，新落成的麗豪航天城酒店於2023年4月1日、4日、6日至9日呈獻龍蝦．鵝肝海鮮自助晚餐，小朋友可親自製作復活節杯子蛋糕，好吃好玩。於3月31日或之前在酒店網上商店預訂，會有買二送二的快閃優惠。

燒烤美食

惹味的燒烤美食，配汽水或美酒風味更佳。香港東涌福朋喜來登酒店餐廳御廚於4月7日至10日推出燒烤主題自助餐，大家可以品嘗到原隻虎蝦、和牛封門柳及羊架等海鮮及肉類，餐廳因應主題，為客人安排了面部繪彩和扭氣球等活動，為節日加添氣氛。現時於網上商店預訂，可享7折優惠。