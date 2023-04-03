【台灣消費金】5月自由行台灣　旅客獲派5千新台幣？

自台灣恢復港澳入境自由行後，為加速振興旅業，台灣交通部剛於3月尾宣布，將從5月起向外國入境自由行旅客，派發新台幣5,000（約港幣1,288）台灣消費金，名額共50萬份，對象包括港澳旅客。

不會一次發放

不過先別誤會，台灣消費金不是「獎金」，不會一次過發放，它將透過不同配搭，例如二人同行買一送一、大抽獎等方式派發，同時亦設有使用期限，並限制只使用在住宿優惠、悠遊卡等消費上，以確保旅客在台消費，而消費金使用範圍將包括旅遊、餐飲、購物等。

交通接駁優惠

除了台灣消費金外，台灣亦同時於5月起，推出觀光景點公共交通接駁優惠，旅客只要持電子票證（悠遊卡 / 一卡通）乘搭公共交通工具，便有機會享用半價優惠，從5月起大家可瀏覽台灣好行官網查詢優惠的路線。另外從7月起，乘搭台灣觀巴，也可享2人同行買1送1優惠，7月起可瀏覽台灣觀巴官網查詢優惠行程。

帶團入台都有資助

為加速團客入台觀光，台灣當局亦將會支援旅行社，旅行社帶團到台灣旅行，將可按每團人數及訪台日數，分別獲得新台幣5千至5萬（約港幣1,288至12,800）台灣消費金資助，相信此舉將可帶動台灣酒店業復甦，團費亦能更優惠。