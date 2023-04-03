湯洛雯與馬國明年底外地舉行婚禮　婚後拍戲齋咀唔畀摸！

藝人湯洛雯（靚湯）今日（3日）出席復活節活動，今年將跟馬國明拉埋天窗的靚湯被問到婚期時，她大賣關子：「我哋未必想公開確實日期，因為未必喺香港，成件事都係好小型，請好少人，唔會大搞。（之前社會網發文暗示春天行婚禮？）春天唔關事，我只係想講疫情幾年大家都戴口罩，冇見過大家真面目，依家終於可以見到，好開心。（婚禮大約幾時？）年底，因為我哋兩個都怕熱，如果行禮大汗踏細汗真係火都嚟，會喺東南亞舉行。（之前去日本為睇結婚場地？）唔講你哋知，唔想好似佢（馬國明）咁食咗誠實豆沙包，有時連我哋啲情話都攞出嚟講，不過呢個都係佢優點，佢個人係好率直，一定唔會講大話。（有冇同你講過大話？）瞞住我買禮物畀我之類，大家冇嘢需要隱瞞對方，我哋都知道對方手機嘅密碼。」問到籌備婚禮哪部分令她最感頭痛？她坦言自己對這方面一竅不通，反而朋友比她更緊張，而自己亦沒有打算請婚禮策劃師協助，幸好得到不少品牌贊助。

靚湯表示有觀看馬國明演出的劇集《隱形戰隊》，她稱看得很開心：「我好耐冇睇過佢嘅劇，搞到佢沾沾自喜，劇中係好型，我朋友睇完都傳短訊同我講，我好鍾意你老公。（叫佢平時梳番同款髮型？）我怕佢Gel得多會甩頭髮。」問她看到男友跟唐詩詠的親熱戲的反應？她坦言：「我睇過個預告，我同佢咁熟，我覺得好搞笑，我諗佢拍攝時一定好蝦碌，因為佢好怕呢啲場口，因為佢驚拍檔會介意，佢會好大壓力，我睇到覺得冇乜嘢，佢依家拍緊新劇都會有接吻戲。（佢話你會掟爛屋企部電視？）佢講到我成個潑婦咁，我OK嘅。（睇嘅時候同佢研究吻戲？）又唔會，畀佢自由發揮。（你哋現實中好順利？）現實中OK。」

至於兩人婚後是否會禁拍親熱戲？她解釋說：「冇話約法三章，不過有時睇戲會問對方，如果我拍呢類得唔得，佢都會話電視都唔會畀咁拍，總之錫係可以，但就唔好摸。」提到馬國明指每逢靚湯在社交網發文，自己一定要秒回免對方不悅，靚湯笑言：「佢真係回得好快，有時我都問佢你唔使開工？其實佢自己諗多咗，因為佢向來會喺我社交網留言，佢覺得自己要保持番水準，咁佢係好Sweet。」而近日她帶同馬國明跟第一代《愛·回家》同事敍舊，她稱大家向來有攜眷出席的習慣，而且男友跟一班同事也得熟落。