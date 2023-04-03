靈感煮意︰【抹茶蜜糖蛋糕】

我教課時，常糾正學生︰抹茶是貴的茶粉，綠茶粉則是壽司店放在桌上供食客加熱水沖茶的一款，價錢便宜，茶味濃但不清香。所以不要常對人說︰「我今天吃了『綠』茶蛋糕，應說『抹』茶。」其實，抹茶還有細份為不同級數的，高級數的受熱溫度較高，可做和菓子和蛋糕仍然翠綠，低級數的熱點低，適合製作奶昔。今集的靈感煮意，將會用上高級數的抹茶粉，跟大家一起製作抹茶蜜糖蛋糕，想來學的，快量好材料，和我一起動手做啊！

材料（6吋）

蛋白 100克

幼沙糖 40~50克（見靈山小貼士）

淡味油 40克

全脂牛奶 40克

蜜糖 20克

抹茶粉 7~9克（見靈山小貼士）

高筋麵粉 70克

蛋黃 90克

靈山小貼士

每1克抹茶粉，應配8~9克糖，才能將茶香帶出同時不會被茶味完全掩蓋甜味。如用較高分量的抹茶粉（即9克），則需用較高分量的幼沙糖（即50克），反之亦言。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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