中年好聲音︱吳大強絕地反擊贏MVP　杜德偉讚大贏家

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》愈戰愈激烈，於上回排位較後的吳大強，於最新一集來個絕地大反擊，戴上帽子獻唱Bossa Nova版的《月亮代表我的心》，期間更大擺Michael Jackson招牌甫士，令人大感驚喜，主持車婉婉也笑言：「啱啱以為城城（郭富城）嚟咗添！」杜德偉亦大讚：「頭先係完全畀你溶化咗，作為一個表演者，最緊要係要有Signature，你完全做得到，每個人都記得你嘅形象，你今晚係大贏家。」張佳添則笑言：「大強每次都Prove到你係一個True Entertainer，一個71歲嘅Uncle擺個Michael Jackson嘅Pose，我諗我都做唔到。」最終大強獲得全晚最高分89分，兼獲得本回合MVP，累積分數由上回合的4分飆升至16分，登上第三位！至於累積分數頭兩位的分別是19分的李佳和18分的龍婷。

而龍婷和周吉佩則同樣獲得84分，表現亮眼，化身Rock妹的龍婷一改甜美作風，Rock爆獻唱《特別的愛給特別的你》，獲張佳添大讚有突破，至於獻唱《味道》的涂家堯昨晚獲得78分，最終累積排名分僅獲5分，成為累積分數最低分的選手，因而被淘汰。賽事八強亦正式誕生，分別是龍婷、周吉佩、李佳、支嚳儀、顏志恒、吳大強、羅啟豪及林鉫徫。