黃庭鋒苦練普通話拍綜藝　林鈺洧心急拍劇望內地發展

藝人林鈺洧、梁超怡、邢慧敏、黃庭鋒、孔德賢等，在將軍澳電視城出席明珠台4月節目新編排活動。最近庭鋒被高層樂易玲點名為力捧小生之一，活動期間他被司儀陳庭欣開玩笑「尊稱」介紹，他是鋒哥，受到公司力棒。

庭鋒被問到受力棒可有新工作安排？他說：「未收到通知，睇到報道自己都受寵若驚，開心自己喺名單裏面，自己會表現得更好。」早前完成劇集《妳不是她》的庭鋒雖然暫未有新劇拍攝，但透露預計六七月將會到內地拍攝綜藝節目，詳情有待落實，現在要好好練習普通話和操弗身體，他說：「要學好普通話，自己普通話都幾爛，希望講出嚟唔好太過港普，最緊要係聽得明先，依家都睇多啲節目學習。」他又指會好好珍惜今次機會，笑言不希望像早前採訪冬奧時暈到，會好好操弗，讓身體保持良好狀態。

港姐冠軍林鈺洧講到亞軍梁超怡跑出拍劇，坦言自己也心急拍劇，但也戥超怡高興，自己暫時忙於履行港姐職務，她說：「自己都有去學嘢，學普通話咬字、發音，自己聽得明同埋講到，但係做訪問嘅時候就有內地網民話返畀我知，咬字、發音唔係咁準，想講得好啲，亦都希望將來有機會去內地發展，所以做好準備。」