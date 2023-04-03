陳奕迅3年搞新歌唔係流　歌神百煉鋼化繞指柔

「歌神」陳奕迅（Eason）完成紅館騷後，飛去日本北海道放假一個月，冰天雪地中修煉回來，即推出新歌《塵大師》，Eason坦言冰天雪地中並沒有滑雪滑到會飛，反而修煉了修理吸塵機的學問，在大自然中休息，是為放鬆自己心中緊扣的結，然後收拾心情，為世界巡迴出發作準備。

《塵》歌由2020年開始籌劃，Eason從未試過用3年時間去搞：「最初有啲唔慣，當大家可以慢一啲，又可以投入多啲落去，出來嘅內容可以再深層次，其實係好開心。」當日他收到李榮浩的編曲時，正在一人隔離中，他說：「聽到成個人震晒，啲眼淚水不自覺標出來，可能我對音樂特別敏感啦。」

近年Eason似乎淚水忽然多了，上次演唱會是他27年來第一次台上喊，他剖白未知是不是年紀大了，心開始變得柔軟：「我係一個好抑壓嘅人，以前咩都死撐住，覺得咩呀，梗係輸人唔輸陣，所以咪只得黑面，或者嘻嘻哈哈畀人睇，依家人大個咗，開始好易就被感動到。歌叫《塵大師》，我做唔到大師啦，我都係人，大咩師，我只係一粒塵，好渺小。我有時都會諗，塵歸塵土歸土，有一日我都會返去化為塵，所以做人唔好睇到自己咁大，否則會變好㒼塞，我哋其實好渺小，一個大風吹埋黎，可以咩都冇晒。 我睇到一啲朋友聽歌後留言，都話今日好唔掂就爆血管，聽完首歌鬆一鬆，我就好開心，林海峰填呢首詞，都係想送畀香港人啦，希望大家一齊可以度過所有緊張日子，放鬆一吓心情。」

經過27場演唱會，Eason直言之前一直備戰狀態拉緊的神經，終於鬆下來，因為拉緊了這麼長的日子，像打結的繩子，上面仍有很深的摺痕：「未鬆晒，去旅行我都係為尋求大自然嘅寧靜，冇乜玩㗎，經常留喺住個間屋到洗吓碗，洗下地，邊洗地邊洗滌心靈。同埋勁呀我，學識埋修理吸塵機，又拉又剪將纏住係吸塵機上面的頭髮呀，垃圾呀，全部清晒！嗰一刻，成個人都好有成就感，」

旅行期間，他都撞到好多人：「好難話冇人認得出我，試過喺意大利山上懸崖路邊都有人認出，哈哈，所以我都化咗好多啦，有時間叫我影張相，我都會影，只係如果我趕時間，我驚我太熱情一陣影完相同人吹起上來，我就唔影囉。」

休息過後，又再出發，4月巡迴演唱會開始，先去新加坡、馬來西亞，反應非常熱烈，7月會去台北小巨蛋，一開七場，Eason表示回來想了一下，是否需要找健身教練訓練體能，豈料經理人潑冷水指他之前27場都沒有去過：「好好笑，我諗返又係喎，我有操過，當時都係打下波，但係我都反駁佢咁見下健身教練吹下水唔得咩。」

他指今次巡演，個唱骨幹是不會變，但歌單會稍作改動，畢竟出去就是面對全世界華人觀眾，因此會加入一些國語歌，因應場地問題，設備上亦會有改動，唯演唱會想要帶給大家的信息，則會原汁原味地呈現在觀眾眼前。除了以上三個地方，他還笑言：「其實諗到嘅地方，有機會都想去，美加、澳紐、歐洲，甚至非洲、印度有人想聽我唱歌，我都想去呀。」