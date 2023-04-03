兒童節小朋友大晒！餐飲優惠超抵

一年有不少節日都為小朋友而設，其中的兒童節更為一眾小朋友度身訂造般，大小朋友都「出師有名」又食又玩過節，今次就搜羅專為小朋友而設的餐飲優惠，一於帶住繁忙細路哥擦餐勁！

小童半價歎火鍋

好多小朋友都喜歡日本菜，而牛涮鍋就趁兒童節特別推出兒童尊享的火鍋放題優惠、得意食品、豐富禮物和快閃活動。餐廳由4月4日起至5月31日期間，逢星期一至日晚市惠顧任何火鍋放題，每位成人帶同一位11歲或以下小童即享兒童半價優惠，仲送一張冒險樂園選購30個送10個代幣優惠券，小朋友吃飽後可以「轉場」狂歡！此外，推廣期內的晚市放題添加了不少得意趣致的美食，好似水果造型和企鵝等動物造型的魚餅、迷你漢堡扒、朱古力班㦸和牛涮鍋自家配方紫菜飯等，小朋友亦可獲贈品牌代言牛Mou Mou君與好朋友的主題遊戲填色簿和貼紙，即場使用或帶回家延續樂

趣都得！

細路哥免費套餐

今年4月、兒童節又遇上復活節，美式餐廳Dan Ryan's Chicago Grill就為小朋友準備了全新的Dan's Toys'DR"Set兒童快車套餐，用上得意的火車及跑車造型食物盤上盛載水果、果汁及主食，當中有迷你芝士漢堡包拼薯條或芝士焗通心粉拼蒜蓉包之選，小朋友享用此套餐還可獲發一個代幣，用於餐廳扭蛋機抽出驚喜玩具添呢！此外，4月內逢星期三下午3時至6時，成年客人堂食滿指定金額即可讓同枱小童免費享用一份（不包括代幣），抵！而每間分店亦有不同活動及優惠，好似九龍塘分店於4月的逢星期六及日、下午3時至5時推出免費小童Snacks Corner優惠，成年客人堂食，同行12歲或以下小童可到餐廳Snacks Corner免費享用指定零食等。