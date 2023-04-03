下屬展雄風　征服高傲女上司

好多打工仔都話女上司難相處，不過喺日本AV界嘅女上司就唔同喇，雖然佢哋表面高傲，但骨子裏卻係飢渴慾女，只要男下屬表現出強勁雄風，就可以將佢哋完全征服，變成嗲貓咁馴服喇！

挽回尊嚴

喺Ideapocket出品嘅《即尺應召女郎原來係女上司》中，佐藤工作得非常唔開心，因為女上司加美杏奈相當惡頂，做錯小小嘢，就會被佢鬧到狗血淋頭，仲要下跪道歉，完全冇晒男人尊嚴！為咗減壓發洩，放工後佢便租間酒店房搵應召女郎出火，點知對方竟然係杏奈！原來杏奈兼職做應召女郎，佢見到佐藤即時嚇到面青，而佐藤梗係有仇報仇啦，一於捉杏奈上床大戰，仲拎出震棒搞到佢潮吹亂噴，今次仲唔挽回番男人嘅尊嚴！

慾火急升

於S1推出嘅《令人厭惡的嚴厲在公幹晚上立場逆轉》入面，俊介初出茅廬，就跟住個黑口黑面嘅嚴厲女上司小島南工作，之後兩人仲要一齊出差，雖然要招呼呢位難搞女上司係有啲辛苦，但係佢好快就得到回報喇！因為出差當晚，兩人同住一間酒店房，小島南仲一時興起飲多兩杯，而佢知道俊介係青頭仔時，更係興奮莫名慾火急升，即刻捉住對方瘋狂激戰，而俊介亦唔同佢客氣，施以強勁雄風令小島南高潮迭起，最後被俊介征服！

席地開戰

同樣由S1推出嘅《討厭的女上司經營副業》，講miru係一個尖酸刻薄嘅女上司，下屬做事一唔合佢心水，就會發火拍枱鬧人，更成日針對低職位嘅德叔添！有一日，德叔又被miru喪鬧，於是收工後佢就去風俗店搵個靚女陪吓，佢就好似大爺咁坐喺大廳，跟住好快就有個囡囡嚟招呼佢，估唔到竟然係miru！由於呢間風俗店點玩到得，所以德叔一於有風駛盡𢃇，先叫miru吹奏一曲，然後再大廳席地開戰！

簡評

正所謂有風唔好駛盡𢃇，做上司成日都盛氣凌人，就好容易犯眾憎，好似今日為大家介紹嘅「女上司系列」中，班女上司就係因為苛待下屬，搞到被人玩返轉頭喇！當中本仙最鍾意加美杏奈主演嘅《即尺應召女郎原來係女上司》，原因係杏奈嘅床上反應夠肉緊，叫聲亦又夠響亮，足已令人睇得興奮，而劇情講到杏奈做應召女郎被男下屬發現，夠晒戲劇性，之後接連喺床上同浴室嘅激戰場面，亦相當刺激！